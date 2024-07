Letrux: 'Jogo na loteria, mas sou contra milionários e o capitalismo'

Para quem já fez estrago em uma noite de climão e se apresenta como uma mulher girafa, pode se esperar tudo de Letícia Novaes, a cantora e atriz Letrux. Dividindo uma mesa de bar com Maria Ribeiro e seu amigo Pedro França, no "Maria vai com os Outros", a artista diz que aposta na loteria, mas não quer ser milionária.



Eu jogo na loteria, na mega sena. Mas quando está muito milhão, eu jogo, porque eu não quero ser milionária. Se eu questiono milionário, se eu sou contra o excesso, o horror do capitalismo, como é que eu quero 250 milhões? Eu não jogo. Eu jogo quando está cinco milhões. Letrux, cantora e compositora



O hábito vem da avó da cantora, que a levava para apostar alguns números na loteria e abrir espaço para sorte. O que Letícia chama de 'horror do capitalismo', é a presunção de superioridade que algumas pessoas com fama ou dinheiro consideram ter. "Tem uma galera que chega lá, eu nem sei onde é lá [...] e nunca mais teve contato com a realidade, não comprou mais o próprio papel higiênico".

Pedro França, Maria Ribeiro e Letrux Imagem: Reprodução/UOL

Ao contrário dessas pessoas que esperam ser tratadas de maneira especial como um padrão, Letrux admira gente como Rita Lee e Fernanda Young, que tiravam sarro do status e do ambiente de semideus que algumas celebridades vivem. Ter um apartamento confortável e continuar vivendo de música é o máximo que Letícia espera da loteria.

Quando está aos 5 milhões eu penso, tá 5 milhões, tranquilo, um apartamento. Não vou pirar, não vou criar briga na família, é uma casa. Compro a minha casa e está tudo bem. Mas 150 milhões? Eu não quero, porque aí eu vou ser corrompida, talvez. Não sei, muito perigoso. Letrux, cantora e compositora

Apesar de ter sucesso no seu nicho na carreira solo como Letrux, com ou sem um prêmio de loteria milionário, Letícia não espera encontrar tranquilidade no lugar que alguns chamam de "chegar lá".

Eu acho que eu quero paz de espírito, porque não adianta nada ter sucesso e você não ter paz, porque já estive em lugares mais em voga, não sei o quê, e estava assim, com muita angústia [...] Claro que dormir é difícil, mas a busca da paz mental é um lugar que eu gosto. Letrux, cantora e compositora

"Maria Vai com os Outros" em Universa UOL"

