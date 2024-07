De paixão proibida a divórcio conturbado: Como 'Brangelina' chegou ao fim

Há cerca de vinte anos, em 2004, Angelina Jolie e Brad Pitt dominavam os tabloides com os rumores de um romance que surgiu nos bastidores de "Sr. e Sra. Smith".

Hoje, o ex-casal protagoniza manchetes sobre o divórcio conturbado que envolve acusações de agressão, o distanciamento de Pitt dos filhos e uma briga judicial pela vinícola Château Miraval. Saiba como "Brangelina" foi do céu ao inferno em pouco mais de uma década.

Romance surgiu com boatos de traição

Brad Pitt e Angelina Jolie em "Sr. & Sra. Smith" (2005) Imagem: Reprodução

Brad Pitt e Angelina Jolie se conheceram e se apaixonaram em 2004, nos bastidores de "Sr. e Sra. Smith", quando Pitt era casado com Jennifer Aniston. "Levou até o fim da gravação do filme para percebermos que ali existia algo mais do que nos permitimos acreditar. Nós dois sabíamos que essa realidade era algo grande, algo que precisaria ser considerado de forma séria", disse Jolie, em 2007.

Aniston e Brad Pitt só se separaram em janeiro de 2005 após sete anos juntos, negando boatos de traição. "Gostaríamos de anunciar que após sete anos juntos, decidimos nos separar formalmente. Para quem acompanha esse tipo de coisa, queremos explicar que nossa separação não é o resultado de nenhuma especulação divulgada pelos tabloides. Essa decisão é o resultado de muita reflexão", afirmaram, em nota.

Em julho de 2005, Pitt e Jolie estrelaram um editorial em que representavam uma família, criticado por Aniston. "Falta nele o 'chip' da sensibilidade. Eu não sei o que aconteceu. Eu sinto que estou tentando juntar os cacos no meio desse circo midiático", lamentou a atriz, em entrevista à Vanity Fair, em 2008.

'Brangelina' se torna oficial

Um ano depois do divórcio, em janeiro de 2006, Brad Pitt colocou seu sobrenome nos filhos de Angelina Jolie. Maddox e Zahara, que haviam sido adotados pela atriz, ganharam o sobrenome Jolie-Pitt.

Em maio, nasceu a primeira filha da dupla, e eles começaram a falar em casamento. Após o nascimento de Shiloh, Pitt disse que iria pensar em se casar com Angelina "quando todos que se quiserem se casar no país puderem fazê-lo legalmente". Eles também fizeram a primeira aparição oficial juntos em dezembro.

Os anos seguintes foram marcados pelo crescimento da família Jolie-Pitt, com mais três filhos, somando seis. Em 2007, eles adotaram Pax e, no ano seguinte, a atriz deu à luz gêmeos Knox e Vivienne.

A capa da revista People mostra o 'dia dos sonhos' de Angelina Jolie e Brad Pitt Imagem: Reprodução/People

Em 2012, Brad e Angelina ficaram noivos e, dois anos depois, se casaram em uma cerimônia íntima. Eles oficializaram a união na propriedade francesa da família, o Château Miraval, com cerca de 20 convidados. Maddox e Pax levaram a mãe ao altar, Zahara e Vivienne foram as noivinhas, enquanto Shiloh e Knox carregaram as alianças. "Foi um dia especial e muito feliz para nossa família", disseram, em nota, à revista People.

Em lua de mel, o casal gravou o segundo filme em que atuam juntos, "À Beira Mar". A obra, roteirizada e dirigida por Jolie, foi gravada em Malta.

Casamento chega ao fim e acusações vêm à tona

Em setembro de 2016, Angelina Jolie pediu divórcio de Brad Pitt após uma briga em um avião particular. A atriz pediu o divórcio em 19 de setembro de 2016, afirmando que tomou a decisão pelo bem-estar da família. Seis anos depois, documentos do FBI revelaram que Pitt e Jolie tiveram uma briga violenta na frente dos filhos durante uma viagem de avião dias antes da separação, em 14 de setembro de 2016. A briga fez com que Pitt fosse investigado e, mais tarde, inocentado por supostas agressões aos filhos.

Na briga, Pitt teria "agido como um monstro", agredido Jolie e derramado cerveja na cabeça da atriz. Os documentos apontam que o ator teria agarrado Angelina pelos ombros e chacoalhado, empurrado a atriz contra uma parede e socado o teto do avião. Ele teria agido como um "monstro", causado um dano de US$ 25 mil ao avião e derramado cerveja na cabeça de Jolie, apavorando os filhos. Jolie admitiu que quando pareceu que Pitt atacaria um dos filhos por chamá-lo de "babaca", agarrou o então marido pelo pescoço em uma espécie de mata-leão.

Uma fonte ligada a Pitt admitiu que o ator estava bêbado na ocasião e ninguém se machucou. À revista People, uma fonte confirmou que houve uma discussão entre ele e Jolie, além de uma discussão entre pai e filho que não foi tratada da forma correta e saiu do controle. Pitt teria "feito contato com o ombro do filho Maddox" sem deixar "nenhum ferimento".

Eu não sou o tipo da pessoa que toma decisões como essa de forma leviana. Precisou muito para que eu estivesse em uma posição em que senti que precisava me separar dos pais dos meus filhos. [...] Há muitas coisas sobre as quais não posso falar. Angelina Jolie, em entrevista ao jornal The Guardian

Em 2022, Pitt processou Jolie pela venda de sua parte em uma vinícola em que haviam investido juntos. Pitt alega que os dois haviam concordado previamente que não venderiam suas partes sem a permissão do outro. O ator reclama do fato de Jolie ter vendido sua parte para um bilionário russo. Isso teria prejudicado a marca após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. Jolie afirma que Pitt quer o controle da companhia como revanche pelo divórcio e que se recusou a completar a venda da parte de Jolie porque ela não concordou, em contrapartida, com um sigilo sobre as supostas agressões que sofreu.

Os dois também brigaram por anos pela guarda dos filhos —hoje, Jolie tem a guarda das crianças menores de idade, Vivienne e Knox. Os outros filhos, que já têm mais de 18 anos, podem escolher ver ou não os pais. Segundo a revista People, os filhos adultos "basicamente não têm contato nenhum" com o pai.

Quase todos os filhos pediram na Justiça ou optaram por usar apenas o sobrenome de Jolie, excluindo o sobrenome Pitt. Maddox, Vivienne e Zahara se apresentam e assinam apenas com o sobrenome Jolie. Em 27 de maio de 2024, assim que completou 18 anos, Shiloh entrou na Justiça para mudar o sobrenome de Jolie-Pitt para apenas Jolie.