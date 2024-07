Miss Bumbum diz que fatura R$ 55 mil com conteúdo e conta segredo: Flagras

Alexia Dhein, 23, a Miss Bumbum Pernambuco 2024, diz que fatura R$ 55 mil por mês em plataformas adultas como OnlyFans e Privacy, com conteúdos como flagras.

O que aconteceu

Alexia ficou conhecida como a 'rainha dos flagras' e conta que também personaliza os vídeos a pedidos de assinantes. "Alguns querem em lugares e com roupas bem específicas, sempre falando o nome deles. Já gravei até em jet-ski em alto mar. Acho excitante quando tem essa tensão de ser pega no flagra e observada".

Os caras têm fixação por situações do dia a dia, eles fantasiam tudo. E eu também (risos). Acho que isso gera mais conexão com eles também. Me pedem flagras enquanto faço compras ou quando vou treinar. Alexia Dhein

Ela explica o motivo dos 'flagras' fazerem sucesso. "Os homens gostam de me colocar em 'perigo'. Esse é o fetiche deles. É aquela adrenalina: será que alguém vai pegar ou espiar? Como vão reagir? Gostamos do risco."

Alexia conta que, em sua última gravação, foi abordada por um policial. "Estava trocando de roupa dentro do carro, na orla da praia. E alguém viu e avisou um policial que estava perto."

Na verdade, acharam que estava rolando algo a mais. A polícia me pegou no pulo, de topless. Ele deu risada, elogiou e falou para me comportar (risos). Na hora fiquei muito tensa. Alexia Dhein

Além dos flagras, Alexia também grava cenas caseiras com celular, sem roteiros, personagens e atuações. "Costumo dizer que mostro a minha intimidade, o meu dia a dia de uma forma sensual e provocante. E agora vamos gravar o surubão do Miss. Vou para a cama com outras candidatas."