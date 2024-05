A Grande Conquista: Quem são os novos Donos após a terceira Zona de Risco

A terceira Zona de Risco foi definida, assim como os novos Donos de A Grande Conquista 2 (Record). Saiba quem vai assumir cada Casa da Vila.

O que aconteceu

Manoelzinho, Thiago Luz e Clevinho Santana se tornaram os novos Donos. Eles assumiram as casas Laranja, Azul e Verde, respectivamente.

Como foi a prova?

A Record deu spoilers da prova que definiu a terceira Zona de Risco na terça-feira (30). A dinâmica exigiu estratégia e sorte.

Os vileiros se dividiram em grupos para enfrentar um jogo de batalha naval. Depois disso, tiveram que ir para o tabuleiro.

Cada vez que um alvo era atingido, um jogador do time tinha que ficar dentro da embarcação. O campeão da prova era o primeiro grupo que "afundasse" todas as embarcações do adversário.

A melhor equipe se livrou da Zona de Risco. Os perdedores, por sua vez, disputam a terceira berlinda na quinta-feira (2).

