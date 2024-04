Homem passa a mão em bunda de rapper e é agredido por ela e marido; veja

Um homem passou a mão na bunda da rapper Stunna Girl, 25, durante um show dela nos Estados Unidos. Após ver a cena, o marido da cantora, RichMula500, acabou agredindo a pessoa que assistia ao show.

O que aconteceu

A rapper se apresentava em Syracuse, em Nova York, quando o homem na plateia tocou em sua bunda. Em seguida, ela mostrou ao marido o homem que passou a mão em seu corpo. Um fã registrou toda a ação de seu celular.

Depois, alguns homens desceram do palco para bater no homem. Com a ajuda de seguranças, o marido da rapper agrediu o homem que tocou no corpo dela. Além disso, a própria Stunna Girl desceu do palco e chutou o homem.

O site TMZ informou que o marido de Stunna Girl também é rapper. Em imagens também divulgadas nas redes sociais, RichMula500 encarava o homem que passou a mão na bunda da cantora.