Rei Charles 3º tem piora no quadro de saúde e funeral é atualizado

Rei Charles 3º, 75, que está em tratamento contra um câncer de próstata, teve uma piora em seu quadro de saúde.

O que aconteceu

As informações são do The Daily Beast. Uma fonte próxima à família real britânica disse que sua saúde teve uma piora significativa.

O monarca ainda vem tendo detalhes se seu funeral atualizados com frequência.

A fonte diz que o roteiro do funeral do rei começou a ser preparado um dia após o funeral da rainha Elizabeth II, mãe dele, que morreu aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022.

Lutando para viver: "É claro que ele está determinado a vencer a doença e eles estão apostando tudo nisso. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer".

Segundo informações, Daily Beast e Page Six tentaram entrar em contato com os representantes de rei Charles III para comentar o assunto, mas, ainda, ninguém se manifestou.