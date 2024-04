As Madonnas brasileiras: como é viver da imagem ou ser comparada à diva pop

Colaboração para Splash, no Rio

Quem chegar às terras cariocas no próximo sábado (4) pela Rodoviária Novo Rio, entre 9h e 11h, será recepcionado por uma Madonna diferente: a atriz, dançarina e cantora Izlene Cristina, 38, que interpreta a popstar há 10 anos, foi contratada pelo grupo Guanabara para entreter os turistas no mesmo dia em que a diva pop se apresentará em Copacabana.

Ela se junta a tantas outras artistas que tiveram a vida transformada, seja pela semelhança com a norte-americana ou mesmo pela paixão por sua música. E algumas ainda capitalizam com isso!

Madonna fará um único show no Brasil, mas embora tenha se apresentado no país outras cinco vezes, essa será a primeira vez de Izlene a chegar perto da artista. Ela trabalha com shows de dança e dublagem, inclusive de outros famosos como Michael Jackson, Charles Chaplin e Carmen Miranda, mas é o repertório de Madonna que mais pedem, ela conta.

"A Madonna tem sido o meu carro chefe por causa do show, mas as pessoas pedem muito", afirma Izlene, com a agenda lotada de eventos até o dia do show.

Ela foi a primeira mulher que mostrou para o mundo que não nascemos apenas para dar prazer, mas receber, e que quando a mulher quer alguma coisa, ela pode conseguir sem precisar de um homem Izlene

"Eu vivo de Madonna"

Enquanto isso, em São Paulo, Verônica Pires, 49, também estará performando clássicos da loira: ela "vive de Madonna" há 33 anos, e já ganhou o título de cover oficial da cantora.

Verônica tinha 16 anos quando assistiu pela primeira vez ao filme "Na Cama com Madonna". Ela diz que a força que enxergou na artista mexeu tanto com ela que decretou: "Se um dia for um artista, eu quero ser como a Madonna". E acabou que ela virou sua cover.

Nascida na Mooca, Zona Leste de São Paulo, começou por brincadeira a imitar a artista. Nas palavras dela, fazia um showzinho aqui e outro ali, "ganhava um dinheirinho". Até conhecer o marido e seu empresário, em 1998, e juntos montarem um show profissional.

Era contratada mesmo e viajava todo fim de semana com o show. Digo que o meu trabalho, a minha profissão é ser cover da Madonna. Vivo disso. Verônica

A coisa ficou tão séria que a artista foi contratada pela Warner e, entre os anos de 2000 e 2002, se apresentava em festas da gravadora para lançamentos de produtos e videoclipes. "Tudo que a Madonna lançava, eles me chamavam e me deram o título de divulgadora oficial da Madonna no Brasil."

Apesar disso, Verônica nunca chegou perto da artista. Nas outras passagens da loira pelo Brasil, ela estava longe, sendo justamente a Madonna. Nessa visita não será diferente. "Acabei pegando um evento para fazer no mesmo dia, no interior de São Paulo", lamenta.

A Madonna brasileira

No início dos anos 90, a atriz e terapeuta Regina Restelli, 63, recebeu a alcunha de Madonna Brasileira, tamanha semelhança com a diva pop. Naquele tempo, ela usava um visual parecido ao da cantora para interpretar a bailarina de boate Rosa Aimée na novela "Barriga de Aluguel" (Globo) e ainda ganhou um espetáculo, "Perfume de Madonna", em que sua personagem Zildete cantava de música caipira aos clássicos da rainha do pop.

Fã de música clássica, Regina conta que começou a acompanhar os passos de Madonna pela comentada semelhança física com a cantora. Foi durante a turnê "Blonde Ambition" que a música da loira recebeu atenção maior da brasileira e tudo foi se encaixando.

"[Madonna] começou a ressoar em mim ao mesmo tempo em que as pessoas iam comparando e as oportunidades acontecendo. E aí tudo foi rolando meio em sincronia", explica Regina, para em seguida atentar que não se sentia comparada à artista.

Eu tinha uma carreira de atriz consolidada. Era muito parecida mesmo. Mas nunca me senti comparada. Regina

Formada em psicologia, Regina atuou pela última vez em "Malhação", em 2019, e há alguns anos trabalha com meditação. E não deve ir ao show: "Só se for convidada VIP, porque não tenho condição física energética para passar por isso"— mas está animada com a volta da cantora ao Brasil.

O show

O show de Madonna no Rio será o maior da carreira da artista. O palco, que já foi montado na frente do Copacabana Palace, tem o dobro daquele que Madonna usa em sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A apresentação está marcada para as 21h45.

O DJ Diplo foi convidado para abrir o show de Madonna em Copacabana no dia 4 de maio. Ele se apresenta às 20h.

