O Problema dos 3 Corpos: série causou polêmica ao 'apagar' asiáticos

Novo hit da Netflix, "O Problema dos 3 Corpos" é uma adaptação da trilogia best-seller "Lembrança do Passado da Terra", do chinês Cixin Liu.

A série 'ocidentalizou' a trama

Os livros se passam na China e na Mongólia, enquanto a série se passa em Londres. Os roteiristas David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo também substituíram o protagonista dos livros — um homem chinês chamado Wang Miao — por um novo núcleo de cinco personagens em Londres, onde se passa a maior parte da ação.

Fãs dos livros criticaram a decisão. Para eles, o contexto histórico-cultural chinês era uma parte essencial da história: "Separar o contexto do enredo (basicamente o primeiro contato da humanidade com uma civilização alienígena) me parece muito desnecessário e escandaloso. A Revolução Cultural Chinesa está ligada aos principais temas, enredos e motivações dos personagens", opinou um usuário do Reddit quando o trailer da série foi divulgado.

Os produtores e elenco afirmam que as mudanças tornaram a história mais "universal". "Tentamos escolher um elenco diverso e internacional para representar a ideia de que isso não é um problema de um único país; trata-se do esforço global para sobreviver", diz David Benioff em um texto publicado pela Netflix. Dos cinco atores do núcleo principal, dois são britânicos, um é estadunidense, uma é mexicana e uma é neozelandesa.

Essa história é muito sobre a humanidade e sua dificuldade para enfrentar um mistério aparentemente insolúvel, que acaba virando uma completa crise existencial. David Benioff

Além do elenco, a cena de abertura da série também dividiu opiniões. Os primeiros cinco minutos da obra mostram um professor de física sendo linchado na China dos anos 60 por ensinar as teorias da relatividade e do Big Bang a seus alunos. A cena é um retrato das "sessões de luta" que aconteciam durante a Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung, e dá início ao enredo: uma personagem que presenciou o linchamento cresce e toma uma decisão que muda os rumos da humanidade.

Nos Estados Unidos, a cena foi elogiada por conservadores — inclusive os que criticaram a diversidade do elenco. "Apesar da diversidade de gênero e raça, 'O Problema dos 3 Corpos' é excelente. Se parece demais com o autoritarismo da ideologia lacradora de hoje em dia. A abertura lembra muito como ativistas trans atacam mulheres que são contra a ideologia de gênero", escreveu um estadunidense no Twitter.

Por outro lado, a cena também foi vista como propaganda anti-China. "Me deixa desconfortável quando a China é representada como uma multidão uniforme de pessoas sempre erradas e más. Acho que é preguiçoso usar esse argumento de 'comunistas chineses são maus' e se apoiar nisso para mostrar quem são os mocinhos e quem são os vilões", argumentou um usuário do Reddit.

Cena de abertura de 'O Problema dos 3 Corpos' retrata o linchamento de um professor na China dos anos 60 Imagem: Divulgação/Netflix

A cena também foi polêmica nos livros, mas de outra forma. Originalmente, ela acontece no meio da história, mas, ao adaptar para o inglês, o tradutor Ken Liu tomou uma decisão ousada: começou o livro com o linchamento do professor. Em entrevista ao New York Times em 2019, o tradutor explicou que pediu permissão ao autor Cixin Liu antes de fazer essa alteração, e se surpreendeu com a resposta: "Era isso que eu queria desde o início!".

A editora mudou a ordem dos acontecimentos para que a obra não fosse censurada pelo governo. Hoje, Cixin Liu recomenda que as pessoas leiam a versão traduzida antes de ler seu original: "Geralmente, quando a literatura chinesa é traduzida para outra língua, algo se perde. Não acho que isso tenha acontecido com 'O Problema dos 3 Corpos'. Acho que ganhamos algo", disse ao New York Times. A versão em português, lançada pela editora Suma, segue a ordem da versão em inglês.

Quem não gostou da série da Netflix recomenda a adaptação chinesa da obra. Lançada no ano passado, "Three Body" tem 30 episódios e está disponível com legendas em inglês no YouTube. A cena do linchamento do professor não acontece nessa versão, mas mesmo assim a série foi elogiada: "É bem melhor que a série da Netflix. Não tem comédia, só puro medo sustentado por metáforas. A versão chinesa é mais filosófica", diz um dos comentários no primeiro episódio.