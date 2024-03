Fernanda cita 'vontade de dar tapa na cara' de rival após 'desrespeito'

Fernanda relembrou de quando Beatriz a chamou de falsa e debochou dela no programa ao vivo do BBB 24 (Globo). No Quarto do Líder com Pitel e Lucas Buda, ela comentou que teve vontade de "dar um tapa" no rosto da adversária por seu desrespeito.

O que aconteceu

A confeiteira citou seu incômodo com a rival na situação: "Ela só foi errando comigo, aí fui dar a pulseira [do Na Mira do Líder] e me chamou de falsa no meio do ao vivo. Aquilo ali foi horrível para mim também, achei de tamanha falta de educação, não estava nem preparada para ouvir um negócio desse".

A sister declarou que quis agredir Beatriz por seu desrespeito: "O que você faz? A minha vontade é dar um tapão na cara. Na hora, num negócio desse, a minha vontade é de dar um tapa na cara da pessoa. 'Falar: P*rra, me respeita, c*ralho. Estou aqui porque ganhei uma parada, você no mínimo tem que me respeitar'. Que maluquice é essa?".

Ainda opinou que não se lembrava de participantes agirem como a vendedora em outras edições: "E eu não me recordo, vi poucos programas, nunca vou ser base de nenhum comentário com fundamento igual vocês. Mas não me recordo de pessoas fazerem isso, quando chegava o ao vivo, todo mundo ficava calado".

Pitel concordou sobre a postura do grupo Fadas em relação a seus adversários e reforçou: "Eles debocham, eles agradecem, eles riem de você enquanto está falando".

No quarto do líder, durante uma conversa sobre Beatriz, Fernanda menciona para Pitel e Buda que sua vontade era ter dado um tapa na cara de Bia por ter desrespeitado seu momento como líder na entrega de pulseiras na mira do? pic.twitter.com/Kg23CHZx6H -- Beatriz Reis Brasil (@BeatrizRBrasil) March 29, 2024

