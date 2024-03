Juliette ameaçava crianças e cobrava pedágio na escola: 'Eu era muito ruim'

Juliette, 34, deu detalhes de como era criança, durante sua participação no "Que História é Essa, Porchat?".

Criança ruim

Eu era uma criança muito ruim. Eu não sei em que momento eu fiquei sã, eu fiquei boa. Por isso que eu sou tão assim, metódica com os meus sobrinhos, é medo deles serem iguais a mim quando eu era criança Juliette

Eu fui treinada pra isso. Todo dia, no mesmo horário, era lutinha. Briga de lutinha. Tinha um escurinho, fechava o olho para você ter habilidade de pegar no escuro. Era um July Bill Juliette

Ela disse ter sido criada com seus outros quatro irmãos e, por isso, era assim.

Pedágio e brigas na escola

25 centavos. Eu comprava uma pipoca, uma cocada de amendoim e um pirulito Juliette

Se fosse menino, infelizmente era um chute no saco... Tinham regras, não podia colocar dedo no olho [risos]. Tinha uma justiça ali no meio Juliette

Perseguia criança

Ela tinha condições... Tinha que me dar o dinheiro, era rica. Tá ligado?. Eu ameaçava essa menina, até que ela se enfezou e contou para o pai Juliette

Eu não esqueço, nunca. Ela passou um mês deixando a unha crescer. Parecia o Wolverine [X-Men]. Amor, ela me retalhou! Unha de criança, aquela que parece uma gilete. Eu lembrei dela uns três dias, porque ardia tudo na hora do banho Juliette

Fim do reinado e adolescência

Ela que me extorquia! Todo dia eu pagava lanche para Dilma e quando ela ameaçava me bater eu dizia que tinha problema no coração. Virei piada na escola! Meu reino acabou Juliette

A cantora admitiu que na adolescência ela passou a sentir vergonha do passado. E qual foi a última vez que ela bateu em alguém?