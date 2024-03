Geisy Arruda vira coelhinha sexy em ensaio de Páscoa para plataforma adulta

Geisy Arruda, 34, participou de um ensaio sensual de Páscoa e compartilhou em suas redes sociais.

O que aconteceu

A influencer posou de coelhinha para celebrar a data comemorativa. O ensaio foi feito em sua casa, no interior de São Paulo.

Para os cliques, a atriz apostou em uma lingerie de renda rosa. Em seu perfil na plataforma de conteúdo adulto, salientou: "A coelhinha chegou".

Geisy Arruda postou algumas fotos do ensaio no Instagram e foi enaltecida. "Que coelhinha maravilhosa", ressaltou um fã. "Amo a Páscoa, ainda mais com essa coelhinha linda", declarou outro.