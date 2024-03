João Guilherme elogia Endrick nas redes sociais e recebe ataque homofóbico

O ator João Guilherme, 22, elogiou o jogador do Palmeiras Endrick, 17, responsável pela vitória do Brasil em amistoso com a Inglaterra, e recebeu comentários com teor homofóbico em publicação.

O que aconteceu

João Guilherme comentou "ídolo" em post de Endrick no Instagram. Foi o bastante para que, pelo menos, três perfis iniciassem um ataque homofóbico questionando sua sexualidade ao chamá-lo de gay em resposta ao comentário.

Houve quem também respondeu o ator ironicamente falando "todes". A palavra é usada principalmente para retratar uma linguagem neutra, sem identificação de gênero.

João Guilherme teve sexualidade questionada e foi chamado de gay somente por ter elogiado o jogador Endrick Imagem: Reprodução/ Instagram

No X (antigo Twitter), um torcedor do Palmeiras reagiu às respostas no comentário de João Guilherme: "É surreal que o ambiente do futebol tenta excluir tudo que não é másculo. O João Guilherme (que é hétero) fez um comentário nas fotos do Menino Endrick e choveu homofobia como resposta".

É surreal que o ambiente do futebol tenta excluir tudo que não é másculo.



O João Guilherme (que é hétero) fez um comentário nas fotos do Menino Endrick e choveu homofobia como resposta. pic.twitter.com/RBSpdBcHaJ -- Jonathan Anjos (Deca) (@_Jonathananjos_) March 24, 2024

João Guilherme é palmeirense e segue o atacante do seu time na rede social. Em 2017, ele foi convidado pelo clube para conhecer o estádio Allianz Parque e cantou o hino do Palmeiras, além de comemorar muito os gols da partida

"Só sei de uma coisa: amei o jogo, valeu a pena ter vindo, perder a voz, as cinco vezes que caí da cadeira quando a gente fez gol, tudo que eu gritei. O maluco que eu conheci e quase quebrou minha costela quando o Palmeiras fez gol. Tamo junto, Palmeiras", falou em vídeo da TV Palmeiras na época.

Po, não sabia q tu era palmeirense mlk, agora sou teu fã kkkkkkkkkkkkkk -- Leozi????? (@TrappboyX) February 12, 2022

Essa não é a primeira vez que o ator sofre ataques homofóbicos que questionam sua sexualidade. Ele já foi criticado por manter um estilo agênero, ou seja, que não está preso aos conceitos de masculino e feminino podendo ser usado por ambos os gêneros.

Em junho do ano passado, João Guilherme já havia rebatido vídeo homofóbico viralizado por ele ter usado um cropped na Semana de Moda de Paris. Famosos como Nego Di e Rafael Cardoso haviam compartilhado o vídeo.

No Instagram, ele fez uma carta aberta. Disse que pensou muito antes de rebater o conteúdo por não gostar de "ficar dando palco para gente que quer ganhar migalhas em cima de polêmica", mas achou necessário por estarmos no mês do orgulho LGPTQIAPN+.

HOMOFOBIA É CRIME. O vídeo do "comediante" é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro. A gente vive em um país que matou mais de 250 pessoas em crimes relacionados à sua orientação sexual ou ao gênero só em 2022. No Brasil, muitas pessoas se sentem discriminadas e sexualizadas todo o tempo somente por serem quem são.

João Guilherme, após sofrer homofobia por usar cropped em 2023

Na ocasião, João encerrou a manifestação avisando que ser chamado de gay não o ofende e compartilhou links de organizações que atuam em prol da causa.

"A tentativa de me ofender ao dizer que eu sou gay não só não me ofende nem um tiquinho, como me dá ainda mais vontade de ser um aliado presente e ativo da causa. Não tenho intenção nenhuma de 'lacrar' em cima de uma causa tão séria como esta, então deixo a atenção para o que realmente merece foco", finalizou.

Splash procurou João Guilherme para comentar o ocorrido após elogio à publicação de Endrick, mas ainda não houve retorno. Sua assessoria informou que ele está gravando um novo filme. Caso ele queira comentar, o espaço segue aberto e será atualizado.