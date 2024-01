Deborah Secco relembra fora de Gio Ewbank para sexo a três: 'Não me quis'

Deborah Secco, 44, relembrou fora que levou de Giovanna Ewbank, 37, para sexo a três com seu marido, Hugo Moura, 33.

O que aconteceu

Secco disse que nunca havia cogitado orgia com Ewbank, até que a própria apresentadora brincou com a possibilidade. A atriz abordou o assunto em recente entrevista no PodCats.

"A Giovanna é uma moça que não me quis. Eu vou te falar que eu comecei a entrevista toda séria, mas quando eu vi que a possibilidade era real, esqueci que estava fazendo uma entrevista, falei 'acho que vou empenhar nessa conquista, porque ela é uma mulher que acho muito interessante'. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas ali, quando ela falou e tal, que eu pensei...", declarou.

Depois do fora e da repercussão, Deborah destacou que adotou tom "mais discreto" em suas propostas. " Agora estou mais discreta, vou fazer propostas só nos bastidores porque elas estão engajando muito".

Apesar da proposta para sexo a três, ela afirmou que prefere a dois. "Vou te falar que três não acho um bom número, acho ruim, acho que fica um meio carente ali. Mas é divertido também, passar nessa vida sem experimentar coisas não é para mim".

Entenda

Em outubro de 2022, Deborah Secco foi convidada do podcast comandado por Giovanna Ewbank, o Quem Pode, Pod. Na ocasião, Secco deixou claro o interesse em Ewbank e pediu ao marido dela, Bruno Gagliasso, para "deixar" que as duas se aventurassem sexualmente.

"Bruno, deixa a Giovanna ir lá em casa", falou Deborah. "De repente ele deixa, hein", falou Giovanna. "A gente te recebe", acrescentou Secco, referindo-se também ao seu marido Hugo Moura.

"Bruno, posso aprender algumas coisas. Tenho curiosidade. Eu e Bruno já conversamos sobre isso. Não sei como eu ficaria vendo outra mulher conosco, mas com outro homem, eu gostaria de experimentar", declarou Ewbank.

"O Hugo não sabe, mas estou oferecendo ele", completou Deborah Secco.

Fernanda Paes Leme então perguntou se Giovanna toparia sexo a três com Deborah e Hugo, e ela disse que "experimentaria se o Bruno liberasse".

Deborah, por sua vez, afirmou: "São coisas que a gente não pode deixar passar. Se você tem vontade! A vida é feita de oportunidades, eu não posso perder essa oportunidade. Giovanna, você é uma loucura! Eu sempre quis te pegar, de verdade".

Festinha não rolou. Posteriormente, Ewbank explicou que Secco continuou convidando para o ménage à trois, mas ela destacou que recusou o convite.