Guarda-chuva de R$ 26 promete não pesar na bolsa e aguentar temporais

Se você está em busca de um guarda-chuva pequeno, que não ocupe muito espaço na bolsa, mas que aguente fortes ventos e temporais, esse achadinho do Guia de Compras UOL pode interessar. Com um design leve e mini, ele é ideal para levar na bolsa ou mochila sem pesar. Ainda conta com proteção UV, podendo ser usado também para se proteger do sol.

Esse produto está com desconto interessante de 60%, custando R$ 25,80 na Shopee, e segundo o fabricante, ele é dobrável e possui uma estrutura reforçada com oito varas, além de acompanhar um estojo cápsula. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o guarda-chuva?

É dobrável, compacto e ultraleve, de acordo com a marca;

Com haste de ferro;

Possui oito varas reforçadas, que prometem resistência a ventos e chuvas fortes;

Proteção solar: modelo protege contra raios UV, graças ao revestimento UPF 50+;

Acompanha um estojo cápsula da cor do guarda-chuva;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Com 8,1 mil avaliações na Shopee, este guarda-chuva tem nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos desse produto é o tamanho compacto e material resistente.

Amei essa compra! O guarda-chuva é muito fofo e pequeno, material muito bom, parece uma napa e além de tudo é lindo. Chegou bem rápido também, super indico. Gabi

Produto de qualidade incrível, ótimo preço e ela é bem pequena, ótima para caber na minha bolsa e não ocupar muito espaço. Ao abrir, ela é bem grande, amei. Sheila

A sombrinha é ótima! Peguei na promoção, abati umas moedas, paguei um preço excelente, e valeu muito a pena mesmo. O tecido dela é bem grosso e resistente, dá para ver que é de qualidade. Não é fininho como da maioria das sombrinhas que você compra por esse preço ou mais baratas, então valeu muito a pena. Mas claro que esse tamanho compacto, que cabe na mão, é excelente pra mim que sou baixa e pequena. Para quem é alto ou tem ombros largos, pode ser que ela não cubra tão bem. Mas no geral valeu a pena. Carolina Silva

Chegou certinho a cor que pedi. Eu amei o guarda-chuva. Bem pequeno do jeito que eu queria. Cabe em qualquer lugar. A chuva de vento acaba molhando por ele ser pequeno mesmo aberto. Mas era isso que eu precisava. Vale muito a pena. Ju Macolo

Pontos de atenção

Outros consumidores ficaram insatisfeitos com o tamanho e o mal odor do guarda-chuva.

Material parece bom, mas não sei se ela é firme para aguentar vento. É pequena também e é difícil de abrir. Amanda

Gostei do que recebi mas o guarda-chuva veio com um odor terrível e isso com certeza não me agradou! Ele é pequeno, fofo, serve para uma pessoa só ou para uma criança. Kelly

O guarda-chuva não é tão grande como falam nos comentários, só serve para uma chuva fraca, se for tempestade você irá se molhar todo. Themy

Pelo preço, ela deveria ter uma qualidade melhor, mas é boazinha, só achei muito difícil de abrir e fechar. Mas o guarda-chuva é bonito. Isabela

