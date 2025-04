Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem em meio a mercado de trabalho ainda estável

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, apontando para a estabilidade contínua do mercado de trabalho antes da potencial volatilidade das tarifas implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 6.000, para 219.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 29 de março, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 225.000 pedidos para a última semana.

O número baixo de demissões tem mantido o mercado de trabalho estável. Mas os economistas temem que a enxurrada de tarifas de Trump desde que retornou à Casa Branca em janeiro possa prejudicar o cenário.

A confiança das empresas e dos consumidores tem despencado, o que pode pesar sobre o investimento, os gastos e a demanda por trabalhadores.

Trump disse na quarta-feira que imporá uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações para os EUA e taxas mais altas sobre alguns dos maiores parceiros comerciais do país. A Fitch Ratings estimou que as novas tarifas serão as mais altas em mais de um século.

Os profundos cortes de gastos que estão sendo implementados pelo governo Trump, que tem realizado demissões em massa de funcionários públicos, também representam um risco para o mercado de trabalho.

O número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 56.000, para 1,903 milhão em dado com ajuste sazonal, durante a semana que terminou em 22 de março, segundo o relatório.

