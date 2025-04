UE precisa fechar acordos comerciais com outros parceiros, incluindo Mercosul, diz Costa, da UE

BRUXELAS (Reuters) - As tarifas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos na quarta-feira devem incentivar a Europa a firmar acordos de livre comércio com outros parceiros no mundo, incluindo o Mercosul, disse o presidente do Conselho da União Europeia, Antonio Costa, nesta quinta-feira.

"Vamos nos engajar com todos os nossos parceiros e continuar a fortalecer e expandir nossa rede comercial. Agora é o momento de ratificar os acordos com o Mercosul e o México e avançar decisivamente nas negociações com a Índia e outros parceiros importantes", disse Costa na rede social X.

(Por Benoit Van Overstraeten)