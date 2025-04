Maioria acha que Lula não deve ser candidato, mas ele lidera cenários de 2º turno para 2026, diz Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - Quase dois terços dos entrevistados em pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deveria se candidatar a um quarto mandato na Presidência no ano que vem, e ainda assim o petista lidera em todas as simulações de um eventual segundo turno.

De acordo com o levantamento do instituto Quaest, encomendado pela corretora Genial Investimentos, 62% dos entrevistados acham que Lula, que está com 79 anos, não deveria se candidatar à reeleição no ano que vem, contra 52% que pensavam assim na pesquisa anterior realizada em dezembro.

Ao mesmo tempo, 35% acham que Lula deveria se candidatar, contra 45% na pesquisa anterior, e 3% não souberam responder, mesmo patamar do levantamento de dezembro.

No entanto, Lula lidera a pesquisa de intenção de voto espontânea, quando uma lista de candidatos não é apresentada ao entrevistado, no limite do empate técnico com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento espontâneo mostra, ainda, que 80% dos eleitores estão indecisos para a eleição marcada para outubro do ano que vem.

Lula aparece com 9% das intenções de voto espontâneas contra 7% de Bolsonaro, atualmente inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é citado por 1%, outros nomes não foram citados.

O atual presidente lidera todas as simulações de segundo turno e, eventual disputa com Bolsonaro, a liderança é numérica pois a vantagem do petista é de quatro pontos e, como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, ambos aparecem no limite do empate técnico. Lula aparece com 44% contra 40% do antecessor.

Nos demais cenários, Lula venceria a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por 44% a 38%, bateria Tarcísio por 43% a 37%, derrotaria o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), por 42% a 35%, superaria o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) por 44% a 35% e triunfaria sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por 45% a 34%.

Também ficaria à frente dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por 43% a 31%, e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), por 44% a 30%.

Se Bolsonaro não puder ser candidato, devido à sua inelegibilidade até 2030 declarada pelo TSE, 15% acham que Tarcísio deve ser o candidato da direita, enquanto 14% preferem Michelle Bolsonaro, 11% escolhem Marçal, 9% Ratinho Júnior, ao passo que Eduardo Bolsonaro, Zema e Caiado são preferidos por 4% cada e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) é citado por 3%.

A Quaest perguntou ainda do que os eleitores têm mais medo: da reeleição de Lula ou da volta de Bolsonaro. Segundo os dados, 44% têm mais medo da volta do ex-presidente, 41% da reeleição do petista, 6% temem ambas as hipóteses e 4% não temem nenhuma delas.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 27 e 31 de março.

(Reportagem de Eduardo Simões)