Países precisam permitir entrada de mais produtos dos EUA para reduzir as tarifas, diz Lutnick

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está conversando com todos os principais parceiros comerciais do mundo sobre maneiras de reduzir as novas tarifas do presidente Donald Trump, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, nesta quinta-feira.

Ele acrescentou que os países terão que mudar suas regras para permitir mais importações de produtos norte-americanos.

Lutnick disse à rede de televisão CNBC, um dia depois de Trump ter anunciado uma tarifa básica global de 10% e tarifas recíprocas elevadas, que as discussões estão em andamento há mais de um mês.

"A questão principal é: eles aceitarão nossos produtos agrícolas? Eles nos tratarão de forma justa? Eles podem nos tratar de forma justa? E a resposta é que, com o tempo, será sim", disse Lutnick à CNBC. "Os produtos norte-americanos serão mais bem vendidos em outras partes do mundo."

(Reportagem de David Lawder)