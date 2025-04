UE planeja medidas retaliatórias para novas tarifas dos EUA, diz chefe do bloco

Por Philip Blenkinsop e Benoit Van Overstraeten

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu as novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um grande golpe para a economia global e disse que a União Europeia está preparada para responder com medidas retaliatórias caso as negociações com Washington fracassem.

Von der Leyen disse que a UE já está finalizando um primeiro pacote de tarifas sobre até 26 bilhões de euros de produtos norte-americanos para meados de abril, em resposta às tarifas de aço e alumínio dos EUA que entraram em vigor em 12 de março.

"E agora estamos nos preparando para outras contramedidas para proteger nossos interesses e nossos negócios se as negociações fracassarem", disse Von der Leyen em uma declaração que leu na cidade de Samarkand, no Uzbequistão, nesta quinta-feira, antes de uma cúpula de parceria UE-Ásia Central.

Trump apresentou na quarta-feira uma tarifa mínima de 10% sobre a maioria dos produtos importados para os EUA, com uma taxa maior de 20% para a UE.

Von der Leyen não forneceu detalhes sobre as futuras medidas do bloco europeu.

Um porta-voz do governo da França disse que outras medidas sobre uma gama mais ampla de produtos e serviços entrarão em vigor no final de abril. Nada foi decidido ainda, acrescentou, mas é provável que os serviços, principalmente os digitais, sejam o foco.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse na quarta-feira que a UE se esforçará para chegar a um acordo com os EUA a fim de evitar uma guerra comercial, mas não descartou uma resposta europeia "adequada".

A natureza dessa resposta provavelmente será um tópico para os ministros do Comércio da UE quando se reunirem em Luxemburgo na segunda-feira.

Em uma guerra de tarifas, Bruxelas tem menos a atingir do que Washington, já que as importações de mercadorias dos EUA para a UE totalizaram 334 bilhões de euros em 2024, contra 532 bilhões de euros de exportações da UE para a maior economia do mundo.

A UE também terá dificuldades em visar as exportações de petróleo e gás dos EUA, que representam quase 25% de suas importações norte-americanas, e a parcela de 10% para produtos farmacêuticos.