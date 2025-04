Ata do BCE mostra preocupações com tarifas e impacto na inflação

FRANKFURT (Reuters) - As barreiras comerciais dos Estados Unidos pesarão sobre o crescimento, mas seu impacto sobre a inflação é bem menos certo, tornando imperativo que o Banco Central Europeu não se comprometa com nenhum movimento específico até que tenha uma série de evidências em dados, mostrou a ata da reunião de 5 e 6 de março do BCE.

"Foi dito que os prováveis choques no horizonte, incluindo a escalada das tensões comerciais e a incerteza de modo mais geral, podem pesar significativamente sobre o crescimento", mostrou o documento nesta quinta-feira.

"Foi argumentado que esses fatores podem aumentar o risco de não atingir a meta de inflação no médio prazo."

"A combinação de tarifas e medidas de retaliação dos EUA também pode representar riscos de alta para a inflação, especialmente no curto prazo", acrescentou o BCE.

(Reportagem de Balazs Koranyi)