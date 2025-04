Apple puxa queda de techs, e Bolsas do mundo caem após 'tarifaço' de Trump

As Bolsas de Valores asiáticas fecharam em queda e as da União Europeia seguem no mesmo caminho após as tarifas de importação anunciadas ontem por Donald Trump. Nos EUA, os índices futuros de Wall Street recuam puxados pelas gigantes de tecnologia Apple, Microsoft e Nvidia.

O que aconteceu

Anuncio não foi recebido bem pelas Bolsas de Valores pelo mundo. Na Ásia, os mercados fecharam o dia em queda. Entre as baixas, o destaque fica por conta do Índice Nikkei 225, do Japão, que recuou 2,73%.

Bolsas chinesas recuaram em menor intensidade. A Xangai recuou 0,24% e o Índice CSI300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,59% e atingiu o patamar mais baixo em dois meses. Já índice Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 1,52%.

China promete retaliar os Estados Unidos com ampliação das tarifas. A segundo maior economia do mundo foi um dos países mais afetados pelo anúncio de Trump, com um incremento de taxas de 34%. Os EUA, no entanto, ameaçam ampliar as cobranças em casos de retaliação.

Estamos vendo realmente uma guerra comercial se iniciando como nunca foi antes visto com taxas que não são praticadas. Com isso, os mercados estão muito estremecidos.

Alison Correia, analista da Dom Investimentos

Índice Nikkei, de Tóquio, recuou 2,77%, a 34.735 pontos.

Índice Hang Seng, de Hong Kong, apresentou queda de 1,52%, a 22.849 pontos.

Índice SSEC, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Xangai, caiu 0,24%, a 3.342 pontos.

Índice CSI300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, desvalorizou 0,59%, a 3.861 pontos.

Índice KOSPI, da Coreia do Sul, teve variação negativa de 0,76%, a 2.486 pontos.

Índice TAIEX, de Taiwan, caminhou na contramão e subiu 0,08%, a 21.298 pontos.

Índice STRAITS TIMES, de Cingapura, registrou queda 0,3%, a 3.942 pontos.

Índice S&P/ASX 200, da Austrália, teve baixa de 0,94%, a 7.859 pontos.

Europa segue no mesmo caminho

Principais Bolsas europeias também operam em baixa. Entre s maiores desvalorizações aparece a Bolsa da Suécia (OMXS30), com perda superior a 3,4%. Na sequência, figuram os índices da Alemanha, da França e da Áustria, todos com recuo superior a 2%. O Euro Stoxx 50, por sua vez, cai 2,8%.

Índices futuros dos EUA despencam

Antes da abertura, os índices de Wall Street refletem o mau humor. O futuro do S&P 500 recua 3,47%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 apresenta queda de 3,87%, e o futuro do Dow Jones cai 2,89%.

Movimento é puxado pelas ações das empresas de tecnologia. Os papéis da Apple despencam mais de 7% devido à uma tarifa agregada de 54% sobre a China. As ações da Microsoft, por sua vez, recuam 2,2%, enquanto as da Nvidia caem 4,4%.

Moedas globais em alta ente o dólar

Euro salta mais de 2% nesta manhã. Com a alta, a divisa de referência para 20 dos países da União Europeia é negociada por na casa de US$ 1,109. Também apresentam valorização expressiva o dólar australiano (+0,95%), o dólar neozelandês (+1,43%) e a Libra Esterlina (+1,3%).