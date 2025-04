Com taxa de 10%, Brasil pode ocupar outros mercados apesar do tarifaço

O mundo parou para ouvir a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o pacote de tarifas comerciais. Os produtos brasileiros foram taxados em ao menos 10%.

O que aconteceu

Trata-se da nova política comercial dos Estados Unidos. A medida adota a regra da reciprocidade entre os países. Isso significa que Trump vai levar em conta como os produtos norte-americanos são taxados no exterior.

Impacto negativo para a economia mundial. Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que o índice para o Brasil, de 10%, foi "favorável". Mas o impacto para as economias mundiais não será nada positivo.

Trump impôs o mínimo de 10% para alguns países, como o Brasil, o que é bom, já que não teremos uma tarifa tão alta quanto os demais. O impacto é uma redução do PIB do mundo. E, no Brasil, podemos até sair ganhando, porque aqui se exporta muitos itens que os Estados Unidos também exportam.

Roberto Troster, economista

Brasil pode ocupar espaço de outros mercados. Segundo ele, isso quer dizer que, possivelmente, o país vai ocupar alguns espaços de outros mercados. "Na média, a medida é relativamente neutra para o Brasil, é ruim para os outros, e, no médio prazo, igualmente negativa para os Estados Unidos. Haverá mais inflação e menos crescimento. Há quem até antecipe que uma recessão possa acontecer ainda nesse primeiro semestre".

Tarifas devem gerar inflação e recessão. A recessão também consta na análise de Antonio Corrêa de Lacerda, professor doutor do Programa de pós-graduação em Economia da PUC-SP. "As tarifas impostas pelo Trump gerarão mais inflação, além de impacto negativo sobre a economia mundial. A história já demonstrou que o caminho do protecionismo leva à recessão, como ocorreu nos anos 1930".

Lacerda sinaliza que as medidas podem respingar na popularidade de Trump nos EUA. "O presidente terá dificuldade de sustentar no médio prazo que a elevação de tarifas será benéfica para os empregos e a renda dos norte-americanos. O provável é que será maléfica".

Decisões condizem com discurso protecionista de Trump. Já Renan Pieri, professor de economia da FGV- EAESP, chama a atenção para a tarifa de 25% para os automóveis e autopeças, que deve começar a incidir em maio. "Trump prometeu uma generalização da prática das tarifas de importação. A dúvida era com relação ao tamanho desse tarifaço, e se existiria realmente a tarifa de 25% para automóveis e autopeças. As decisões condizem com o discurso protecionista do presidente", ressalta Pieri.

Comércio internacional gera riqueza. Ele lembra que o comércio internacional promove riqueza entre os países, cada um produzindo o que faz melhor, desenvolvendo suas melhores competências, importando os demais produtos a um custo mais baixo. "Isso representa menor custo de vida, mais produtividade e mais produção. Portanto, se o mundo estiver no caminho mais protecionista, poderá ter menores oportunidades e, certamente, vai prejudicar mais os países em desenvolvimento".

Protecionismo deve aumentar custo de vida nos Estados Unidos. Vários países vão adotar retaliações. "Podemos imaginar crescimento econômico menor, taxas de juros mais altas e assim por diante", diz o professor da FGV EAESP.

Mas há o "lado bom" para o Brasil. Como construir novos laços comerciais com países que também foram prejudicados pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos. "Os EUA importam do mundo inteiro, as cadeias globais de valor estão formadas há décadas. Uma vez que os americanos passem a importar um pouco menos no médio prazo, podemos esperar que esses produtos irão para novos lugares. O Brasil pode se tornar um receptor desses itens e buscar novos mercados para as exportações", detalha Pieri.

Real pode se valorizar. O especialista acredita que o movimento que já vem acontecendo - rotação dos recursos com saída das ações americanas para outros mercados, como Europa e emergentes - vai se intensificar. "Isso deve permitir que o real se valorize ainda mais contra o dólar, podendo chegar a R$ 5,50 e se manter em patamar mais baixo por um bom tempo. A Bolsa deve continuar recebendo fluxo estrangeiro e, quem sabe, pode ter fluxo local. Os juros devem fechar porque o câmbio está aliviando a pressão inflacionária, e a atividade, desacelerando".

Preocupação é como outros países vão reagir. A tarifa aplicada ao Brasil foi "bem pequena", cita Marilia Fontes, sócia e cofundadora da casa de análises Nord. "Não que seja bom. É ruim, mas 'menos mal' frente ao que poderia ser. O que acontece agora é uma preocupação muito grande com a inflação nos Estados Unidos. Algumas tarifas aumentaram bastante, ou seja, haverá aumento dos preços no curto prazo e uma atividade mais fraca, tanto nos países que vão exportar menos quanto nos Estados Unidos no médio prazo", afirma Marilia. "A produtividade será menor". Outra preocupação, analisa, é também como esses países vão reagir - retaliar ou aumentar as tarifas.

Não foi uma tarifação recíproca. Roberto Dumas, professor de Relações Internacionais do Insper, rebate as falas de Trump. "O presidente disse essas tarifas vão fazer com que os preços fiquem mais baixos. Não é verdade. A inflação deve ficar mais puxada. O Federal Reserve deve levar em consideração o tarifaço, mas não foi uma tarifação recíproca - foi até abaixo em alguns casos", explica.

Trump fala em triunfo americano. Stefânia Ladeira, especialista em comércio exterior e gerente de produtos da Saygo Comex, faz coro com os demais especialistas e ressalta o trecho do discurso de Trump em que ele critica os países. "Para Trump, as nações estrangeiras estão roubando empregos e o sonho americano. Ele disse que é a vez de os Estados Unidos triunfarem.

Relatório como base. Ao afirmar que as barreiras técnicas são piores que as tarifárias, o presidente levantou o relatório de 391 páginas - nove sobre o Brasil. "A balança comercial é positiva para os EUA e todos os pontos levantados no relatório para justificar a taxação do Brasil são com base em itens internos, como a alta carga tributária da importação, o que reflete o nível de impostos no país, e limitações válidas, como autorização da Anvisa para importação de equipamentos médicos e a limitação de importações de itens usados, afirma Stefânia. "No relatório é dito que a cachaça tem um IPI menor, por ser feita no Brasil, desconsiderando outros produtos produzidos internamente, como o vinho".

Dia da Escravidão. Segundo Ricardo Rodil, economista e líder do Mercado de Capitais da Crowe Macro Brasil, o chamado "Dia da Libertação" vai virar um "Dia da Escravidão" para os próprios cidadãos dos EUA. "O impacto mais imediato tende a ser o de gerar pressões inflacionárias dentro dos Estados Unidos. Acomodações de diversos tipos deverão necessariamente acontecer, tanto no mercado interno quanto na reação dos 'parceiros' comerciais dos EUA".

Aço

O cenário para o aço, esclarece Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos, não muda muito. "Querendo ou não, a China continua com um excedente de produção e ela vai continuar exportando aço barato para o mundo. Para a Gerdau será positivo porque tem uma parcela relevante da produção nos EUA, mas, para o restante, não deve fazer muita diferença — o cenário continua desafiador".