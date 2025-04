Scholz promete que Europa responderá com força e união às tarifas de Trump

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas está fundamentalmente errada e prejudicará toda a economia mundial.

"A recente decisão tarifária do presidente dos EUA é, na minha opinião, fundamentalmente errada e um ataque a um sistema de comércio que criou prosperidade em todo o mundo, por si só uma conquista norte-americana", disse ele em uma coletiva de imprensa para receber o rei Abdullah da Jordânia em Berlim.

"A UE tem o mercado interno mais forte do mundo, com 450 milhões de consumidores, o que nos dá força para manter conversações com o governo dos EUA para evitar uma guerra comercial", acrescentou.

"Queremos cooperação, não confronto, e defenderemos nossos interesses. A Europa responderá a essa decisão de forma unida, forte e proporcional."

(Reportagem de Thomas Escritt)