Elon Musk continuará sendo conselheiro de Trump, diz vice-presidente dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O bilionário Elon Musk continuará sendo amigo e conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do vice-presidente JD Vance, mesmo depois que ele deixar seu cargo no Departamento de Eficiência Governamental (Doge), disse Vance em uma entrevista à Fox News nesta quinta-feira.

O Politico e a ABC noticiaram na quarta-feira que Trump afirmou a membros de seu gabinete que Musk logo partirá e retornará ao setor privado, embora não esteja claro se Musk vai sair antes que seu mandato de 130 dias como funcionário especial do governo expire no final de maio.

"O Doge tem muito trabalho a fazer e, sim, esse trabalho continuará depois que Elon sair. Mas, fundamentalmente, Elon continuará sendo um amigo e conselheiro meu e do presidente", disse ele.

