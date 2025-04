Minério de ferro cai com tarifas dos EUA, mas demanda por aço limita perdas

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, depois do anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de um conjunto amplo de tarifas recíprocas, embora a demanda sazonal pelo ingrediente de fabricação de aço tenha ajudado a amortecer a tendência de queda dos preços.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,32%, a 788,5 iuanes (US$108,05) a tonelada.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura recuava 0,84%, a US$101,95 a tonelada.

As tarifas impostas pelos EUA foram mais agressivas do que o esperado e isso pesará sobre os mercados de ferrosos, disse a corretora Galaxy Futures em nota.

Trump revelou na quarta-feira uma tarifa mínima de 10% sobre a maioria das mercadorias importadas pelos Estados Unidos, com taxas muito mais altas sobre produtos vindos de dezenas de países, agravando uma guerra comercial que ameaça aumentar a inflação e paralisar o crescimento econômico dos EUA e do mundo.

As importações chinesas serão atingidas por uma tarifa de 34%, elevando o novo imposto total para 54%.

Na quinta-feira, Pequim pediu aos Estados Unidos que suspendessem imediatamente as últimas tarifas e prometeu contramedidas para proteger seus próprios interesses.

Ainda assim, as siderúrgicas aumentaram a produção durante o pico da temporada de construção em março e abril, amortecendo a queda nos preços do minério.

"A demanda por minério de ferro importado na China deve permanecer forte em abril, já que a recuperação do consumo de aço (...) incentivará as siderúrgicas a aumentar ainda mais sua produção de ferro gusa", disse a consultoria Mysteel em nota.

Do lado da oferta, as exportações de minério de ferro caíram 17% em relação ao ano anterior na atual temporada de ciclones na Austrália, disseram analistas do ANZ.

Os mercados financeiros da China estarão fechados na sexta-feira por causa de um feriado. As negociações serão retomadas na segunda-feira, 7 de abril.

(Reportagem de Michele Pek)