Dólar recua mais de 1% ante o real após tarifaço de Trump; Bolsa também cai

O dólar apresenta forte variação negativa nesta quinta-feira (3) ante o real, acompanhando a desvalorização da divisa norte-americana em comparação a outras moedas globais após o anúncio das tarifas de importação adotadas pelos EUA. Às 10h24, a moeda norte-americana recuava 1,48% e era negociada por R$ 5,615. O Ibovespa também cai.

O que aconteceu

Dólar comercial recua nos primeiros negócios do dia. A variação acima de 1% na abertura da sessão e acompanha o movimento global de valorização da moeda norte-americana.

Na véspera, o dólar registrou variação positiva de 0,27%. A alta foi guiada pelas expectativas ocasionadas com o anúncio do "tarifaço", que aconteceu simultaneamente com o fechamento do mercado no Brasil.

Oscilação reflete "tarifaço" anunciado por Donald Trump. A definição pelas novas taxas para a importação aumenta os receios por alta da inflação e até mesmo uma recessão nos Estados Unidos.

O raciocínio é que o mundo vai parar de crescer, vai crescer menos ou vai haver uma desaceleração de crescimento. Com isso, a consequência será menos demanda.

Alison Correia, analista da Dom Investimentos

Brasil vai absorver taxação mínima entre as anunciadas. "Para nós, foi bem menos pior", avalia Correia ao comentar a tarifa de 10% para as vendas nacionais com destino aos EUA.

Bolsa

Ibovespa também abre o dia em queda. Na esteira do movimento mundial, o principal índice do mercado acionário brasileiro apresenta variação negativa, mas segue acima dos 113 mil pontos.

Às 10h09, o Ibovespa recuava 0,03%. Com a variação, o índice totalizava 131.146,38 pontos. O volume financeiro da abertura do pregão somava R$ 413 milhões.