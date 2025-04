Israel intensifica ataques na Síria e diz que Turquia pretende criar "protetorado"

DAMASCO/JERUSALÉM (Reuters) - Israel intensificou os ataques aéreos contra a Síria durante a noite, declarando que os ataques são um aviso aos novos governantes islâmicos em Damasco, enquanto acusou seus aliados turcos na quinta-feira de tentar transformar o país em um protetorado turco.

Os ataques, que tiveram como alvo bases aéreas, um local próximo a Damasco e o sudoeste do país, renovaram o foco das preocupações israelenses sobre os islâmicos que depuseram Bashar al-Assad em dezembro, com as autoridades israelenses considerando-os uma ameaça crescente em sua fronteira.

O Exército israelense, que tomou terreno no sudoeste depois que Assad foi derrubado, disse que suas forças mataram vários militantes que abriram fogo contra as tropas israelenses que operavam naquela área durante a noite. A agência de notícias estatal da Síria, Sana, informou que os bombardeios israelenses mataram nove pessoas na região.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que os ataques aéreos na noite de quarta-feira foram "uma mensagem clara e um aviso para o futuro -- não permitiremos que a segurança do Estado de Israel seja prejudicada".

Katz afirmou em um comunicado que as Forças Armadas de Israel vão permanecer em zonas de proteção dentro da Síria e agir contra ameaças à sua segurança, alertando o governo da Síria que pagará um preço alto se permitir a entrada de forças hostis a Israel.

Refletindo as preocupações israelenses sobre a influência turca na nova Síria, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, acusou Ancara de desempenhar um "papel negativo" no país, no Líbano e em outras regiões.

"Eles estão fazendo o máximo para ter a Síria como um protetorado turco. Está claro que essa é a intenção deles", disse ele em uma coletiva de imprensa em Paris.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria afirmou que os ataques israelenses foram uma escalada injustificada com o objetivo de desestabilizar o país, conclamando a comunidade internacional a pressionar Israel para que "pare com sua agressão".

Israel bombardeou a Síria com frequência quando o país era governado por Assad, tendo como alvo o ponto de apoio estabelecido por uma aliança com o Irã durante a guerra civil.

(Reportagem de Yomna Ehab, Jaidaa Taha, Sulieman Al-Khalidi, Tala Ramadan e James Mackenzie, John Irish)