Cotação de barril de petróleo WTI tem queda de 5% após anúncio de tarifas de Trump

Os preços do petróleo registravam queda nesta quinta-feira, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor tarifas recíprocas a vários países, uma medida de consequências incertas para o crescimento da economia e que pode reduzir a demanda.

Às 11h20 GMT (8h20 de Brasíli), o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, para entrega em maio operava em queda de 5,15%, a 68,02 dólares. O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, perdia 4,78%, a 71,37 dólares.

