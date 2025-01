Em meio à crise com Trump, Lula conversa com Putin por telefone

O presidente Lula (PT) conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (27), sobre agendas bilaterais e futuro dos Brics, que o Brasil preside neste ano, em meio à crise de deportações dos Estados Unidos —que, segundo o Itamaraty, não entrou na conversa.

O que aconteceu

Os dois conversaram por telefone, em ligação de fora da agenda. Segundo o Itamaraty, a guerra da Ucrânia foi um dos principais assuntos e o brasileiro teria reforçado o compromisso com um cessar-fogo —Lula é frequentemente criticado, em especial por europeus, pela relação com o russo.

A conversa se dá em meio à crise de deportação dos Estados Unidos. Segundo a nota do Ministério das Relações Exteriores, o assunto não foi tratado, mas especialistas e pessoas ligadas ao governo brasileiro apontam que, sob o presidente norte-americano, Donald Trump, o fortalecimento das parcerias que não passem por Washington, em especial dentro dos Brics, fica "cada vez mais natural".

O telefonema foi acompanhado pelo chanceler Mauro Vieira e o ex-chanceler Celso Amorim. O governo deverá realizar outra reunião ainda nesta tarde para debater possíveis reações e posicionamentos frente à ofensiva de Trump contra imigrantes.

Um grupo de 88 deportados chegou ao Brasil na sexta (24). Ao desembarcarem, eles reclamaram das condições durante o voo. Diante da situação, o governo brasileiro mandou retirar algemas e correntes e proibiu a decolagem da aeronave fretada pelos EUA.

Futuro dos Brics

Lula e Putin também trataram dos Brics. O encontro da cúpula acontecerá no meio do ano no Brasil, ainda sem local oficial confirmado, mas não deve contar com a presença do russo, condenado pelo Tribunal Internacional. Putin, no entanto, prestou apoio à presidência de Lula, segundo o Itamaraty.

Brics ampliado. Foram incluídos nove países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Nigéria. Os titulares são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foram o acrônimo da denominação. Desde agosto de 2023, outras nações entraram no grupo com o mesmo status: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

Trump criticou grupo. O presidente dos EUA atacou a ideia de usar moedas alternativas no comércio internacional, a fim de diminuir a dependência do dólar. "Não há como fazer isso, vão desistir", disse Trump, ameaçando impor tarifas maiores. O Brasil lidera as discussões sobre um novo modelo de transações financeiras internacionais.

O presidente foi ainda convidado para a comemoração dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra. A data, marcada para 9 de maio, é hoje a comemoração mais importante da Rússia, celebrada desde os tempos da União Soviética, quando o Exército Vermelho tomou Berlim.

"O presidente agradeceu o convite e indicou intenção de comparecer", diz a nota. Seria a primeira vez que os dois se encontram presencialmente neste mandato. Pela mesma restrição, Putin não veio ao G20 no Brasil, em novembro, e, por causa da queda no banheiro, Lula não foi aos Brics em Kazan, na Rússia, em outubro.