Por que os EUA não taxaram Cuba, Rússia, Belarus e Coreia do Norte?

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem tarifas sobre diversos países aliados e inimigos, Rússia, Belarus, Cuba e Coreia do Norte ficaram de fora das sanções do republicano.

O que aconteceu

Rússia foi deixada de fora porque não possui ''comércio significativo'' com os EUA. A explicação foi dada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, ao veículo de notícias Axios horas após o anúncio do ''tarifaço''.

O comércio de bens entre a Rússia e os Estados Unidos foi de US$ 3,5 bilhões no ano passado. O valor despencou significativamente em comparação a 2021, um ano antes da invasão à Ucrânia, quando era de cerca de US$ 36 bilhões.

Sanções impostas pelos EUA à Rússia devido à Guerra da Ucrânia alteraram relações comerciais. No entanto, os Estados Unidos ainda negociam mais com o país russo do que com nações como Maurício ou Brunei, que entraram na lista de tarifas de Trump, observou a Axios. A Rússia está sob mais de 28.595 sanções ocidentais diferentes atualmente.

Cuba, Belarus e Coreia do Norte também não foram incluídas. Ainda segundo a secretaria de imprensa, as tarifas e sanções atuais sobre esses países já são altas o suficiente.

A justificativa foi confirmada por outra autoridade do governo americano. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse à Fox News que o comércio com a Rússia e a Belarus foi ''efetivamente interrompido'' devido às sanções, razão pela qual elas não foram inseridas nas novas medidas.

Trump também não citou o Canadá e o México. Porém, segundo o CBC e a Reuters, o decreto assinado pelo presidente indica que os vizinhos não estão sujeitos às novas tarifas porque já estão cobertos por taxas de até 25% sobre muitos produtos, impostas anteriormente pelos EUA.

O anúncio

Trump anunciou um "tarifaço global" sobre impostos de importação, com os produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "Dia de Libertação", que ocorreu em um evento aberto a algumas pessoas e à imprensa, em um dos jardins da Casa Branca.

A nova política comercial adota a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, se baseia na taxação dos produtos americanos no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

Em discurso, Trump afirmou que, por décadas, outros países impunham tarifas altíssimas aos EUA, "inclusive com barreira não monetárias para dizimar a nossa indústria". O presidente norte-americano comentou que, em muitos casos, as limitações não monetárias eram piores que as monetárias.

A Casa Branca diz que taxação corresponde à metade de porcentagem adotada por outros países. Por exemplo, o Japão coloca impostos de 46% em média contra bens americanos. A partir de agora, os americanos colocarão impostos de 24% sobre os bens japoneses. A lógica será usada com as demais nações.

O piso, no entanto, é de 10%. Essa é a tarifa aplicada ao Brasil, por exemplo. Segundo as contas da Casa Branca, a médias das tarifas brasileiras aos EUA é também de 10%— o que significaria uma taxa 5%, caso não houvesse o piso.

Agora não é tarde demais. Nós começaremos a ser mais espertos, inteligentes, e voltaremos a ser ricos. Porque tanto da nossa riqueza foi tirada de nós e não podemos deixar isso acontecer. Nós podemos ser tão ricos, mais que qualquer outro país. Mas precisamos ficar espertos porque os EUA não podem ficar com tarifas unilaterais, nessa rendição econômica.

Donald Trump, ao anunciar as tarifas

Brasil seguirá negociando com os EUA

O colunista do UOL Jamil Chade apurou que o governo brasileiro continuará a negociar com os EUA, mesmo após o anúncio das tarifas. Num telefonema hoje, o chanceler Mauro Vieira e o representante de Comércio da Casa Branca, Jamieson Greer, estabeleceram que, depois de conhecer a taxa que será aplicada sobre o Brasil, as equipes dos dois países irão se reunir na próxima semana para continuar a negociar e tentar obter um acordo. Na conversa, foram ainda tratados temas como a tarifa ao aço.

A aposta pelas negociações era o caminho preferido pelo Brasil, com a tentativa de acertar uma redução de tarifas, cotas e isenções. Como o UOL revelou anteontem, não existem esperanças por parte do governo Lula e nem do setor empresarial de que o Brasil possa ser poupado do tarifaço.

Caso necessário, o Itamaraty considera que tem espaço legal para elevar as tarifas para os produtos americanos, sem violar os compromissos do país na OMC (Organização Mundial do Comércio). Pelas regras, o Brasil poderia subir as taxas para até 35%, sem incorrer em uma ilegalidade nos tratados. Um dos problemas é que tal medida poderia afetar as próprias empresas nacionais, que dependem desses produtos americanos. Uma das saídas, portanto, seria uma retaliação em serviços, remessas de royalties por empresas americanas e até no setor de propriedade intelectual.

O Brasil não está entre os maiores responsáveis pelo déficit americano. De fato, por anos, foram os EUA que tiveram vantagem no comércio. Ainda assim, nas conversas bilaterais, os americanos se queixaram de um tratamento injusto sobre o etanol dos EUA e barreiras como o sistema tributário.

Um terceiro caminho, ainda que simbólico, seria levar a disputa para a OMC. Governos como o do Canadá já adotaram a medida e a iniciativa teria como objetivo demonstrar que o Brasil atua pelas regras do comércio, e não por vias unilaterais. Mas com os mecanismos de solução de disputas inoperantes, qualquer ação na OMC levaria anos para trazer qualquer resultado.

*Com informações da Reuters