Fitch rebaixa rating soberano da China para 'A', com perspectiva estável

A Fitch Ratings rebaixou nesta quinta-feira, 3, a nota de crédito soberana em moeda estrangeira de longo prazo da China, de "A+" para "A". A perspectiva do rating é estável.

Em nota divulgada, a agência de classificação de risco atribuiu o rebaixamento a expectativas de que as finanças públicas chinesas continuarão se deteriorando e que o endividamento público aumentará rapidamente em meio à transição econômica do país.

"Em nossa opinião, estímulos fiscais sustentados serão implementados para apoiar o crescimento, em meio à demanda interna moderada, tarifas crescentes e pressões deflacionárias", comentou a Fitch.

A Fitch prevê que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) da China desacelerará para 4,4% este ano, após o avanço de 5% de 2024.

Segundo a agência, a demanda externa vai pesar no crescimento do gigante asiático à medida que os EUA elevarem tarifas sobre bens chineses.

Para o déficit do governo geral chinês, a projeção da Fitch é de que aumente para 8,4% do PIB este ano, ante 6,5% do PIB no ano passado.