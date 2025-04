EUA estão comprometidos com Otan, mas Europa precisa gastar mais em defesa, diz Rubio

Por Lili Bayer e Daphne Psaledakis

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos estão comprometidos com a Otan como sempre, mas pedem que os aliados europeus gastem substancialmente mais em defesa, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quinta-feira, acrescentando que os EUA darão aos aliados algum tempo para fazer isso.

Rubio falou enquanto se reunia com outras autoridades de Relações Exteriores da Otan em Bruxelas, com os europeus esperando que ele dissipe dúvidas sobre a posição dos EUA, mesmo com o aumento das tensões por conta de novas tarifas comerciais do presidente Donald Trump.

As palavras e ações do governo Trump têm levantado questões sobre o futuro da Otan, a aliança transatlântica que tem sido o alicerce da segurança europeia nos últimos 75 anos.

"Os Estados Unidos estão na Otan... Os Estados Unidos estão tão ativos na Otan como sempre estiveram", disse Rubio aos repórteres, descartando as dúvidas sobre esse compromisso como "histeria".

Rubio acrescentou que Trump "não é contra a Otan. Ele é contra uma Otan que não tem as capacidades necessárias para cumprir as obrigações que o tratado impõe a cada um dos Estados membros".

Trump disse que a aliança militar deveria gastar 5% do produto interno bruto em defesa -- um grande aumento em relação à meta atual de 2% e um nível que nenhum país da Otan, incluindo os Estados Unidos, atinge atualmente.

Washington também afirma sem rodeios aos países europeus que não pode mais se concentrar essencialmente na segurança do continente.

Há semanas, os aliados europeus vêm buscando ansiosamente detalhes sobre o prazo e a extensão em que os EUA pretendem reduzir seu envolvimento na Otan, a fim de coordenar o processo de aumento da defesa europeia para evitar lacunas de segurança na Europa.

(Reportagem de Sabine Siebold, Andrew Gray, Lili Bayer, Bart Meijer, Daphne Psadelakis, Ingrid Melander, Benoit Van Overstraeten e Alexander Ratz)