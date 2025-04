Ibovespa abre estável, com mercado de olho em guerra comercial de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa de valores de São Paulo abriu a quinta-feira no zero a zero, com investidores tentando entender os impactos do amplo tarifaço anunciado na véspera pelos Estados Unidos e com o dólar despencando no exterior.

Às 10h11, o Ibovespa mostrava oscilação negativa de 0,02%, a 131.164,18 pontos.

Em evento mais cedo, Luis Stuhlberger, presidente da Verde Asset Management, afirmou que o cenário para o Brasil após o tarifaço de Donald Trump é positivo, com o país "saindo muito beneficiado dessa história".