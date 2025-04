Aposta em tarifas traz riscos políticos para Trump

Por Jeff Mason e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Ele chamou de "Dia da Libertação", mas o anúncio de tarifas comerciais recíprocas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira pode causar obstáculos políticos para seu partido e dor econômica para seus eleitores se suas promessas de reformular a economia não derem certo.

Especialistas afirmam que serão necessários anos para reacender a manufatura dos EUA, alterar as cadeias de suprimentos e trazer a produção para casa, os objetivos que o republicano Trump e seus apoiadores sugerem que suas tarifas alcançarão.

Enquanto isso, os consumidores provavelmente verão os preços mais altos, a economia poderá entrar em recessão e países aliados colocarão suas próprias tarifas sobre os produtos norte-americanos -- efeitos que Trump chamou de "perturbação", mas que os eleitores podem não estar dispostos a aceitar nas eleições de meio de mandato no próximo ano.

Os republicanos de Trump controlam a Câmara dos Deputados e o Senado com margens estreitas. As perdas causadas pelas tarifas nas eleições de meio de mandato podem entregar o poder de uma ou ambas as Casas aos democratas da oposição.

"Ele (Trump) tem uma alta tolerância à dor, mas isso pode se transformar em dor real nas urnas (em) novembro de 2026", disse Mike Dubke, ex-diretor de comunicações do presidente durante seu primeiro mandato. "A preocupação aqui é saber em que momento veremos os benefícios que ele e seus assessores acreditam que colheremos, porque ele só tem 18 meses antes das eleições de meio de mandato."

Os economistas dizem que as tarifas se traduzem em impostos sobre os consumidores, e uma ampla maioria dos norte-americanos -- 70%, incluindo 62% dos republicanos -- acredita que o aumento das tarifas elevará o preço dos mantimentos e de outros bens de consumo, de acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos.

Cerca de 53% dos entrevistados na pesquisa concordaram com a afirmação de que o aumento das tarifas causaria mais danos do que benefícios, enquanto 31% discordaram. Os demais não tinham certeza ou não responderam.

Apenas 31% dos entrevistados concordaram que os trabalhadores dos EUA saem ganhando quando o país cobra tarifas sobre produtos importados, enquanto 48% discordaram.

"O principal risco está relacionado à economia", disse Lanhee Chen, membro da Hoover Institution e ex-conselheiro dos líderes republicanos Mitt Romney e Marco Rubio, referindo-se às tarifas.

"Um deles é o risco imediato sobre os preços e o que isso significa para um presidente que foi eleito, em parte, para reduzir os preços", disse ele. Outro é a possibilidade de a economia entrar em uma fase de recessão, disse Chen, que advertiu que a descrição do possível impacto econômico é especulativa e expressou apoio ao uso de tarifas como uma ferramenta de política pública.

Como candidato à Presidência, Trump prometeu baixar os preços, e as preocupações dos eleitores com a inflação prejudicaram sua adversária em 2024, a ex-vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à Presidência.

Na quarta-feira, Trump disse que tarifas que variam de 34% sobre produtos chineses, além de uma taxa de 20% que já foi imposta, a tarifas de 20% sobre produtos da União Europeia, enriqueceriam os cofres dos EUA.

"Agora é nossa vez de prosperar e, ao fazê-lo, usar trilhões e trilhões de dólares para reduzir nossos impostos e pagar nossa dívida nacional, e tudo isso acontecerá muito rapidamente", disse ele.

As tarifas são pagas pelos importadores, não pelos países estrangeiros, e eles normalmente repassam os custos extras aos consumidores.

Na quinta-feira, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, descartou as preocupações com a volatilidade do mercado de ações. "Certamente haverá algum movimento de curto prazo, mas isso é uma reordenação do comércio global", disse ele à CBS. A longo prazo, disse ele, "você verá os Estados Unidos prosperarem. As taxas de juros vão cair, como dissemos, e os Estados Unidos vão prosperar."

RISCO ELEITORAL

Indícios de insatisfação com Trump estão começando a aparecer entre os republicanos.

Os candidatos republicanos venceram duas eleições especiais na Flórida na terça-feira por margens muito menores do que a vitória de Trump no Estado no ano passado. Em Wisconsin, um importante Estado em eleições presidenciais norte-americanas onde Trump venceu, uma candidata progressista ganhou uma cadeira na Suprema Corte do Estado em uma eleição vista como repúdio a Trump e seu conselheiro bilionário Elon Musk, que havia apoiado o candidato conservador derrotado.

O Senado dos EUA aprovou na quarta-feira uma legislação que encerraria novas tarifas sobre o Canadá em uma votação de 51 a 48, que contou com o apoio de quatro republicanos. É provável que a medida seja arquivada na Câmara.

O anúncio das tarifas de Trump fez com que os índices futuros das ações dos EUA caíssem. Uma ampla queda nos mercados de ações prejudicaria as contas 401k de poupança para aposentadoria dos americanos.

"O Dia da Liberação parece ser sobre liberar as empresas e os consumidores americanos de seu dinheiro", disse um ex-assessor republicano do Congresso, que falou sob condição de anonimato. "Não se pode parar um porta-aviões em um instante e não se pode reformular completamente a economia global em um dia."

A Casa Branca, que atribui a culpa da inflação ao ex-presidente Joe Biden, diz que o governo Trump está fazendo tudo o que pode para reduzir o custo de vida e descarta as preocupações sobre as ramificações políticas de sua agenda comercial.

"A primeira e única preocupação do presidente Trump é o bem-estar do povo americano. Sua histórica ação comercial... reflete seu compromisso de restaurar a grandeza americana para nossas indústrias e trabalhadores -- e não de se entregar a hipotéticas políticas sem sentido", disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai.

Biden, um democrata, também procurou aumentar a fabricação e a produção domésticas com três leis históricas que direcionaram trilhões de dólares para a reconstrução da infraestrutura dos EUA e para a promoção de investimentos em setores estratégicos, como semicondutores, produção de energia e veículos elétricos.

É provável que os democratas pressionem os republicanos quanto ao impacto econômico das tarifas.

A economia saudável que Trump herdou de Biden -- o crescimento chegou a quase 3% em 2024, com o desemprego em torno de 4% e a inflação abaixo de 3% -- está mostrando sinais de desgaste, embora os dados "concretos" que os economistas usam para medir coisas como o produto interno bruto e o emprego tenham mostrado poucas evidências de uma desaceleração de curto prazo.

Ainda assim, as pesquisas que medem a confiança nas perspectivas econômicas entre as famílias e as empresas caíram de forma uniforme nos últimos dois meses, desde que Trump começou a falar sobre tarifas, uma reversão drástica do otimismo que saudou sua eleição em novembro.

"Do ponto de vista do risco político, essa é uma ideia muito ruim", disse Philip Luck, diretor do programa de economia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e ex-vice-economista-chefe do Departamento de Estado durante o governo Biden, observando a possibilidade de retaliação dos parceiros comerciais dos EUA.

Barbara Trish, professora de ciências políticas do Grinnell College, em Iowa, disse que Trump enfrentou uma ansiedade significativa entre os eleitores, mas no passado sempre conseguiu escapar de críticas mais profundas.

"Quantas vezes os observadores legitimamente pensaram, 'OK, esta é a gota d'água, o Teflon vai ser atingido', e isso não aconteceu?", disse ela.

(Reportagem de Jeff Mason e Andrea Shalal; Reportagem adicional de Greg Savoy, Dan Burns e Doina Chiacu)