Indústria da Alemanha prevê forte impacto das tarifas de Trump

Por Christoph Steitz e Rene Wagner

FRANKFURT/BERLIM (Reuters) - As tarifas de longo alcance anunciadas pelos Estados Unidos causarão um grande golpe na indústria alemã, importante exportador para a maior economia do mundo, disseram os líderes do setor, com um instituto avaliando os danos esperados em 200 bilhões de euros.

Abrangendo tudo, desde carros e autopeças até produtos farmacêuticos e maquinário, os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, de acordo com o escritório de estatísticas, com 253 bilhões de euros em mercadorias trocadas entre eles.

"Para ser bem sincero, vamos sentir isso", disse Dirk Jandura, presidente da associação BGA da Alemanha, que representa importadores e exportadores. "Teremos de traduzir as tarifas em aumentos de preços e, em muitos casos, isso significa uma queda nas vendas."

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes sobre a maioria dos parceiros comerciais globais, incluindo uma tarifa de 20% sobre os produtos da União Europeia, além de uma tarifa separada de 25% para as importações de automóveis.

"As tarifas anunciadas são um ataque sem precedentes ao sistema internacional de comércio mundial, ao livre comércio e às cadeias de oferta globais", disse Wolfgang Niedermark, membro do conselho executivo da principal associação industrial da Alemanha, a BDI.

De acordo com o instituto de pesquisa IW da Alemanha, a economia alemã, a maior da Europa, sofrerá um golpe de 200 bilhões de euros como resultado das tarifas durante o mandato de quatro anos de Trump.

A medida marca a rejeição da "ordem comercial global baseada em regras - e, portanto, o afastamento da base para a criação de valor global e o crescimento e a prosperidade correspondentes em muitas regiões do mundo", disse Hildegard Mueller, presidente da associação da indústria automobilística alemã VDA.

"Isso não é América em primeiro lugar, isso é América sozinha", disse ela, acrescentando que o impacto das tarifas será sentido globalmente e custará empregos.

(Reportagem de Christoph Steitz e Rene Wagner)