Tarifas de Trump devem aumentar contas dos bares e reduzir empregos no setor de bebidas alcoólicas

Por Emma Rumney e Elisa Anzolin e Sybille de La Hamaide

LONDRES/MILÃO/PARIS (Reuters) - Os consumidores norte-americanos pagarão mais caro por coquetéis, champanhe e cervejas estrangeiras, marcas desaparecerão dos cardápios dos bares e empregos serão perdidos em ambos os lados do Atlântico como resultado das tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmaram entidades e analistas do setor de bebidas na quinta-feira.

A mais recente rodada de tarifas globais e específicas de cada país de Trump atingirá tudo, desde o popular coquetel negroni, baseado no licor italiano Campari, até a cerveja Guinness stout, fabricada pela Diageo, a maior produtora de bebidas alcoólicas do mundo.

Ele também introduziu uma taxa de 25% sobre todas as importações de cerveja e acrescentou latas de cerveja às tarifas de alumínio existentes, atingindo marcas como a Corona, fabricada no México, e a Heineken, da Holanda.

Edward Mundy, analista da Jefferies, observou que as piores ameaças de uma tarifa de 200% sobre o álcool europeu e tarifas de 25% que afetam a tequila mexicana e o uísque canadense não se concretizaram por enquanto.

As ações de empresas fabricantes de bebidas destiladas e cervejas foram negociadas praticamente sem alterações nesta quinta-feira, enquanto os produtores, como Diageo e Campari, viram suas ações subirem, já que as tarifas relacionadas à tequila foram evitadas.

Mas os órgãos do setor disseram que as taxas estabelecidas na quarta-feira já eram altas o suficiente para prejudicar os setores que dependem fortemente das vendas dos consumidores norte-americanos.

Somente as exportações europeias de bebidas alcoólicas para os EUA atingiram 2,9 bilhões de euros (US$3,18 bilhões) em 2024, de acordo com a entidade comercial spiritsEurope, que afirmou que muitos empregos nos EUA também dependem desse comércio.

Grupos e autoridades francesas alertaram para uma queda de 20% nas vendas e demissões em massa em regiões como Cognac, onde o brandy francês é produzido para exportação, principalmente para os EUA e a China. A Associação Espanhola de Vinhos alertou que nenhum mercado poderia compensar a perda de vendas nos Estados Unidos.

AUMENTOS DE PREÇOS ESTÃO CHEGANDO

"Muitos rótulos, que não podem ser substituídos pela produção local, desaparecerão das mesas dos consumidores dos EUA, enquanto uma grave crise de produção e emprego se aproxima na Itália e na Europa", disse Micaela Pallini, presidente da associação comercial italiana Federvini, em um comunicado.

A Suntory, fabricante japonesa de bebidas, disse que se concentrará na venda de bebidas destiladas nos países onde são fabricadas, como resultado das tarifas.

Outros grandes produtores de bebidas alcoólicas e cerveja não quiseram comentar ou não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os analistas do UBS estimaram que os grandes fabricantes de bebidas alcoólicas listados em bolsa teriam que aumentar os preços entre 2% e 5% para cobrir as tarifas, ou absorver o custo e sofrer um impacto semelhante no lucro operacional.

Na Espanha e na França, os produtores de vinho disseram à Reuters que trabalhariam com os importadores dos EUA para tentar limitar os aumentos de preços, mas os consumidores de vinho dos EUA acabariam pagando parte do custo.

As tarifas sobre o vinho importado prejudicariam mais as empresas norte-americanas do que as estrangeiras, acrescentou a U.S. Wine Trade Alliance.

PARA ONDE IR

As estratégias usadas para atenuar as tarifas durante o primeiro mandato de Trump, como o envio de vinho a granel, não ajudariam com essas taxas gerais, disse Allan Sichel, presidente do lobby do vinho de Bordeaux, CIVB.

Os produtores de outras bebidas alcoólicas, como a Heineken ou a Campari, poderiam transferir a fabricação ou o engarrafamento de alguns rótulos para os EUA para atenuar o impacto, disse Trevor Stirling, analista da Bernstein. Mas outros produtos, como o champanhe francês ou o uísque escocês, precisam ser fabricados em países específicos ou regiões designadas e não podem transferir a produção.

O setor de uísque irlandês exporta 40% de sua produção para os EUA, o que impulsiona o crescimento e ajuda a financiar a expansão em outros mercados, disse Eoin O Cathain, diretor da Irish Whiskey Association.

As empresas podem agora mudar seu foco para outro lugar, continuou ele, especialmente devido à incerteza atual.

As ameaças de Trump de uma tarifa de 200% podem ser reavivadas se a retaliação da Europa atingir os destilados dos EUA, como o uísque bourbon.

O setor de bebidas alcoólicas, que se beneficiou durante décadas das tarifas zero por zero, deve ser desvinculado da crescente guerra comercial, disse Chris Swonger, presidente e CEO do Distilled Spirits Council of the United States.

(Reportagem de Emma Rumney, em Londres; Elisa Anzolin, em Milão; Sybille de La Hamaide, Dominique Patton e Tassilo Hummel, em Paris, e Corina Pons e Emma Pinedo em Madri; Reportagem adicional de Diana Mandia Alvarez, em Gdansk)