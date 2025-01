Djokovic abandona por lesão e Zverev vai à final do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, vencedor de 24 Grand Slams, abandonou a semifinal do Aberto da Austrália por lesão nesta sexta-feira (24), depois de perder o primeiro set para o alemão Alexander Zverev, que vai disputar a final de daqui a dois dias.

Djokovic, dez vezes campeão em Melbourne, entrou em quadra com uma bandagem na coxa esquerda, onde já havia tido um problema nas quartas de final contra o espanhol Carlos Alcaraz.

Mas logo depois de perder o primeiro set no tie break, com o placar de 7-6 (7/5), o astro sérvio de 37 anos acabou desistindo de continuar na partida e deixou a quadra sendo vaiado por parte do público.

Zverev, que pediu aos espectadores que respeitassem Djokovic, vai disputar sua primeira final de Aberto da Austrália contra o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner e o americano Bel Shelton.

Durante uma hora e 20 minutos, Djokovic e Zverev travaram uma intensa batalha, na qual o sérvio teve que salvar cinco break points para ir até o desempate.

Em um tie break muito equilibrado, o alemão fechou o set quando 'Nole' jogou um voleio na rede.

Aos 27 anos, Zverev tentará levantar seu primeiro troféu de Grand Slam no próximo domingo, depois de perder as finais do US Open em 2020 e de Roland Garros no ano passado.

