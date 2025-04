Vendas de moradias usadas nos EUA caem mais do que o esperado em março

(.)

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em março, prejudicadas pelos custos mais altos de empréstimos, e é provável que haja mais fraqueza já que as preocupações crescentes com uma desaceleração econômica devido às tarifas minam a demanda.

As vendas de moradias caíram 5,9% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,02 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam queda para 4,13 milhões de unidades.

As vendas caíram 2,4% em março no comparativo anual.

As vendas de moradias usadas são contadas no fechamento de um contrato. As vendas do mês passado provavelmente refletiram os contratos assinados em janeiro e fevereiro, quando a taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos ficou próxima de 7%. Posteriormente, a taxa diminuiu em março, antes de subir para uma máxima de dois meses na semana passada.

As perspectivas econômicas desanimadoras devido à incerteza causada pela política de tarifas em constante mudança do presidente Donald Trump e pelas taxas já impostas a uma infinidade de importações devem pesar sobre o mercado imobiliário.

Dados do governo divulgados na quarta-feira mostraram que as vendas de moradias novas atingiram um recorde de seis meses em março, com o preço médio diminuindo já que as construtoras ofereceram incentivos para reduzir o estoque, atualmente em níveis vistos pela última vez no final de 2007, no auge da crise financeira global.

"A compra e a venda de moradias permaneceram lentas em março devido aos desafios de capacidade aquisitiva associados às altas taxas de hipoteca", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

(Reportagem de Lucia Mutikani)