PARIS (Reuters) - Um estudante do ensino médio foi morto e três ficaram feridos em um ataque com faca em uma escola de Nantes, no oeste da França, nesta quinta-feira, segundo a polícia.

Um porta-voz da polícia disse que não havia indícios de motivação terrorista. O estudante, de 15 anos, foi dominado por professores antes da chegada da polícia, acrescentou o porta-voz.

(Reportagem de Geert De Clercq)