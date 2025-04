Obra de arte desaparecida de Andy Warhol pode ter sido jogada no lixo nos Países Baixos

Uma obra de arte de Andy Warhol que desapareceu em um município no sudeste dos Países Baixos no final de 2024 provavelmente foi jogada fora, disse o município nesta quinta-feira (24), em uma declaração que reflete os resultados de uma investigação independente.

A obra do americano, precursor do movimento Pop Art, desapareceu no final de 2024 durante a reforma de um prédio da autoridade local no vilarejo de Uden.

"É muito provável que as obras de arte desaparecidas tenham sido despejadas acidentalmente junto com o lixo volumoso", disse a prefeitura de Maashorst.

O município disse que havia contratado a agência de investigação externa BING para investigar o desaparecimento de várias obras de arte, incluindo uma cópia de uma serigrafia de Andy Warhol representando Beatrix, Rainha Mãe dos Países Baixos.

"A investigação consistiu principalmente em entrevistas com funcionários e administradores envolvidos", disse a prefeitura.

BING concluiu que o desaparecimento ocorreu devido à falta de medidas específicas.

"Também não havia diretrizes para o registro, armazenamento, preservação e segurança das obras", revelou a investigação.

No final de sua vida, Andy Warhol produziu duas edições dessa série retratando quatro rainhas, incluindo Beatrix: uma edição regular de 40 cópias e uma "edição real" de litografias com efeito brilhante.

"O município não espera que as obras de arte sejam recuperadas algum dia e o executivo municipal lamenta o fato", enfatizou Maashorst.

