Unilever decepciona em faturamento, mas supera em vendas e reafirma projeções para 2025

A Unilever registrou faturamento de 14,8 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão de analistas, de 15,09 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria multinacional anglo-holandesa.

Já o avanço subjacente das vendas no trimestre foi de 3% ante um ano antes, superando o ganho de 2,8% previsto por analistas.

A gigante de marcas de consumo disse que está no caminho certo para atingir suas metas para o ano, apesar do impacto no faturamento causado por alienações líquidas e efeitos cambiais. A Unilever reafirmou projeção de crescimento de vendas entre 3% a 5% em 2025 e de "melhora modesta" na margem operacional, em comparação aos 18,4% registrados em 2024.

Esta é a primeira atualização de desempenho desde que o grupo, em fevereiro, demitiu inesperadamente seu CEO após apenas dois anos no comando, substituindo-o pelo diretor financeiro veterano Fernando Fernandez. A empresa está em meio a planos de reestruturação com o objetivo de impulsionar o desempenho e reduzir custos, além de desmembrar os negócios de sorvetes como uma nova empresa.

Sobre o negócio de sorvetes, a Unilever informou que espera completar o desmembramento até quarto trimestre deste ano. A nova empresa será nomeada Magnum Ice Cream Company e começará a operar sozinha a partir de 1º de julho, com o seu primeiro "Dia do Mercado de Capitais" em 9 de setembro.

