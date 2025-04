Lula diz que Brasil vai cobrar EUA por mudança em visto de Erika Hilton

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que vai cobrar os Estados Unidos pela mudança de gênero no novo visto da deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

O que aconteceu

Hilton recebeu o novo visto para o país com o gênero marcado como "masculino" —o anterior, de 2023, já indicava o gênero feminino. Transexual, a deputada acusou o governo Donald Trump de "transfobia", prometeu acionar a ONU (Organização das Nações Unidas) e reclamou ao chanceler Mauro Vieira.

"Erika, o que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável", disse Lula à deputada, em reunião hoje. "Tem que ter uma nota mostrando a inconformidade do Brasil com a ingerência de uma embaixada no passaporte de uma brasileira."

O presidente afirmou que vai passar esse direcionamento a Vieira. "Defender isso [a declaração de gênero de Erika] é defender a soberania brasileira. É o mínimo que a gente espera", disse.

O chanceler recebeu a deputada nesta semana, mas ela não se mostrou satisfeita. Segundo ela, Vieira ouviu suas demandas, mas não mostrou muitos caminhos para resolver o problema. "Então, eu senti que estava um pouco fragilizada essa questão com o Itamaraty", disse a deputada à imprensa, após a reunião.

Segundo Vieira, no entanto, é uma questão de soberania nacional. "Isso [a mudança] é uma decisão soberana dos Estados Unidos e é a aplicação da lei americana", disse o chanceler, em entrevista à CNN Brasil no final de semana.

Trump mudou o entendimento de gênero no país assim que assumiu, em janeiro, o que causou a alteração de milhares de documentos internos. "Será a política oficial dos Estados Unidos que existam apenas dois gêneros, masculino e feminino", afirmou o presidente, um dia após a posse.

A ordem executiva descarta a autodeclaração e estabelece que os gêneros são "imutáveis desde o nascimento". Segundo o entendimento do governo Trump, estes são definidos pela pessoa que tem "a grande célula reprodutiva" (feminino) e a "a pequena célula reprodutiva" (masculino).

"Eu sou mulher na minha certidão de nascimento, no meu CPF, no meu título de eleitor, no meu passaporte", argumentou Hilton. "Inclusive, o passaporte o qual eles carimbaram com gênero masculino é feminino, então não dá para tratar [de forma] tão trivial essa possibilidade."

Na reunião, Lula sugeriu ainda acionar o Congresso. "Tem que ter um protesto da Câmara dos Deputados brasileiros para a Câmara dos Deputados americanos. Tem que ter uma carta para o Senado americano", afirmou.