Usiminas reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 337 mi no 1º trimestre

A Usiminas apresentou lucro líquido de R$ 337 milhões no primeiro trimestre de 2025, o que representa alta de 845% em relação ao mesmo período de 2024, nos cálculos da companhia. O resultado do primeiro trimestre de 2024 havia sido um prejuízo de R$ 117 milhões.

O Ebitda ficou em R$ 733 milhões, valor 76% superior ao visto um ano antes. A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 6,858 bilhões, alta de 10% ante os primeiros três meses de 2024.

A alta da receita foi puxada pelo crescimento de vendas de aço em 3,3% no trimestre, com a receita líquida por tonelada avançando 0,9% no período, como reflexo dos maiores preços para exportação.

Na mineração, a receita líquida por tonelada subiu 18,7% no período, como consequência de menores descontos por qualidade e maior venda de exportação, além do crescimento dos volumes vendidos em 0,7%.

O custo dos produtos vendidos no trimestre totalizou R$ 6,1 bilhões, alta de 2,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior.