Josias: Presença de Frei Chico em enredo de desvio no INSS complica Lula

Os opositores do governo Lula ganharam um prato cheio e explorarão a fundo a presença de Frei Chico, irmão do presidente, no meio do escândalo do desvio bilionário no INSS, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). A entidade foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga desvios de R$ 6,3 bilhões no INSS.

É preciso realçar que Frei Chico é um personagem conhecido. Ele é um sindicalista das antigas e está na raiz do envolvimento de Lula com o sindicalismo, inspirando o irmão. Não há qualquer vestígio de notícia que o desabone, mas ele é vice-presidente desse sindicato. Muitas vezes as pessoas exercem esses cargos de maneira honorífica.

É possível que ele não tenha conhecimento nas miudezas da atividade do Sindnapi. O fato é que o sindicato está no rol das entidades varejadas pela Polícia Federal, que não faria uma batida de busca e apreensão se não tivesse indícios de algum malfeito.

Estamos no início da investigação. A presença de Frei Chico nesse enredo complica a vida do Lula. Estamos lidando com um cenário político intoxicado. Adversários do governo precisam de uma nesga de informação para transformar aquilo em desinformação, que é deletéria para o governo. Hoje, a política é feita com o fígado e isso é um prato cheio para a oposição. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias citou a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), que tem ligações com o PT e também foi alvo da operação da PF, como outra fonte a ser explorada pela oposição. Na visão do colunista, o governo federal precisa agir rápido para minimizar os estragos a sua imagem, mas já titubeou por não demitir Carlos Lupi, ministro da Previdência.

Há a necessidade de que o governo, especialmente o Lula, reaja a esse escândalo de tal forma que corte todos os males pela raiz. Ele se absteve de cortar Carlos Lupi que, diante do incêndio, jogou gasolina na conjuntura ao dizer que não deveria ser queimado na fogueira um presidente do INSS, afastado do cargo por decisão judicial depois de frangar essa tunga de R$ 6,3 bilhões no bolso dos aposentados.

Lula mandou exonerar rapidamente [Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS] e publicar no Diário Oficial. O presidente teria feito um bem a si mesmo se também tivesse mandado o nome do Carlos Lupi para o Diário Oficial. Não é possível manter esse ministro, que ficou nu. Hoje, Lupi está trafegando pelado pela conjuntura. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: