Estudante de 15 anos mata uma colega e deixa três feridos em ataque na França

Uma estudante do ensino médio foi morta e outros três alunos foram esfaqueados por um adolescente em uma escola da França, nesta quinta-feira (24). A tragédia aconteceu em Nantes, no oeste do país, e ocorre em um momento em que o governo francês busca coibir a presença de armas brancas nos estabelecimentos de ensino.

Segundo a emissora BFMTV, uma aluna de 15 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu. Das três pessoas feridas, uma encontra-se internada em estado gravíssimo. Os ministros do Interior e da Educação, Bruno Retailleau e Elisabeth Borne, indicaram no X que iriam ao local, um colégio particular da cidade.

Assassinatos dentro de escolas são raros na França. O ataque ocorreu por volta do meio-dia, no horário local. Armado com uma faca, um aluno de 15 anos do ensino médio da escola Notre-Dame de Toutes-Aides entrou em duas salas de aula e atacou as vítimas, antes de ser contido pelos professores, de acordo com os primeiros elementos da investigação.

O esfaqueador é um estudante do estabelecimento. Ele foi preso.

Por medida de segurança, os alunos ficaram confinados no local e um perímetro de segurança foi montado pela polícia e soldados. Por volta das 15h30 (10h30 em Brasília), as crianças e adolescentes começaram a sair e encontrar seus pais, que aguardavam nos arredores.

"Eu estava no refeitório com meus amigos e nos disseram que um aluno do ensino médio havia esfaqueado alunos do segundo ano em várias turmas. Pediram para não sairmos do refeitório por cerca de 20 minutos e depois fomos confinados em um ginásio. Ficamos lá por muito tempo, mas conseguimos ligar para nossos pais e tranquilizá-los", contou à AFP uma estudante.

"As pessoas o conheciam [o agressor] como alguém deprimido. Ele dizia que amava Hitler. Ele enviou um e-mail de 13 páginas para todos na hora do almoço, explicando todos os seus problemas", acrescentou a estudante.

A escola tem cerca de 2 mil alunos, da educação infantil ao ensino médio.

Presença de armas brancas nas escolas

As repetidas tragédias dentro e ao redor de escolas francesas nos últimos meses, envolvendo adolescentes armados com facas, levaram o governo francês a tentar combater esse fenômeno. A ministra da Educação Nacional, Elisabeth Borne, anunciou a intenção de endurecer as regras relativas a alunos flagrados portando armas brancas em estabelecimentos de ensino. Eles comparecerão sistematicamente a um conselho disciplinar, conforme medidas que ainda não entraram em vigor.

Em um telegrama enviado às secretarias regionais e municipais de Segurança e Educação, no final de março, os ministros da Educação e do Interior pediram que "verificações aleatórias" de mochilas de alunos nas portas das escolas fossem realizadas "até o final do ano letivo", em julho, conforme o calendário escolar francês. As revistas devem ser realizadas por policiais, agentes de segurança municipal ou a direção do próprio estabelecimento.

No último ataque do gênero, em março, um adolescente de 17 anos foi esfaqueado até a morte após uma briga do lado de fora de uma escola em Essonne, na região parisiense. Seis pessoas foram presas na ocasião.

Em outro caso, também em março, um aluno do ensino médio foi ferido com uma faca perto de sua escola em Malakoff, na periferia de Paris. Em fevereiro de 2023, um adolescente esfaqueou seu professor com uma faca de cozinha em uma escola particular em Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste da França.

(Com informações da AFP)