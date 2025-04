Nasdaq supera estimativas de lucro do 1º tri com volatilidade do mercado e forte demanda

Por Jaiveer Shekhawat

(Reuters) - A Nasdaq informou nesta quinta-feira que superou as expectativas de lucro do primeiro trimestre, uma vez que a operadora de Wall Street se beneficiou da maior volatilidade do mercado e da forte demanda por seus produtos e soluções.

O volume total de opções sobre ações nos Estados Unidos saltou para 935 milhões de contratos no trimestre, em comparação com 773 milhões de contratos no mesmo trimestre do ano anterior.

Para diversificar seus fluxos de receita, a empresa vem se expandindo para além de suas atividades principais de negociação e listagem para produtos que ajudam instituições financeiras a navegar por requisitos de conformidade e a se proteger contra crimes financeiros.

Com os mercados permanecendo voláteis no primeiro trimestre em meio à incerteza econômica e à disputa comercial entre Estados Unidos e China, as empresas têm gastado em produtos que ajudam a protegê-las da volatilidade do mercado.

A receita do negócio de tecnologia financeira da Nasdaq subiu 10% em relação ao ano anterior, para US$432 milhões, enquanto a receita do negócio de soluções da empresa subiu quase 9%, para US$947 milhões.

"O atual ambiente macroeconômico, as recentes mudanças de política e as conversas em andamento sobre possíveis tarifas têm criado uma volatilidade significativa de curto prazo, e essa incerteza está, neste momento, pesando sobre as expectativas de crescimento do PIB global", disse a presidente-executiva da Nasdaq, Adena Friedman, em chamada com analistas.

"No início do segundo trimestre, isso está criando um impacto modesto no momento da tomada de decisões corporativas, embora sem uma mudança significativa na demanda geral em todos os ciclos econômicos", disse ela.

A receita líquida no trimestre foi de US$1,24 bilhão, acima da expectativa dos analistas de US$1,23 bilhão, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O lucro líquido atribuível à empresa em uma base ajustada foi de US$456 milhões, ou 79 centavos de dólar por ação, no trimestre encerrado em 31 de março, em comparação com US$367 milhões, ou 63 centavos de dólar por ação, um ano antes.

Os analistas, em média, esperavam um lucro de 77 centavos de dólar por ação.