China reforça medidas para impulsionar comércio exterior e enfrentar tarifas dos EUA

O vice-primeiro-ministro da China He Lifeng destacou a necessidade de "reconhecer plenamente a importância da facilitação do comércio" e "manter firmemente a política de abertura ao exterior", em discurso durante lançamento da Ação Especial para Facilitação do Comércio Transfronteiriço nesta quinta-feira, 24.

Segundo comunicado do governo, a iniciativa, que será implementada em 25 cidades chinesas, visa impulsionar a economia diante dos desafios globais, incluindo o aumento recente das tarifas dos EUA sobre produtos chineses.

Lifeng enfatizou que o país deve "enfrentar a nova situação criada pelas tarifas americanas" e buscar soluções práticas para as empresas. "É preciso ampliar o apoio político, resolver questões práticas e impulsionar novos motores de crescimento no comércio exterior", afirmou.

O vice-premiê pediu maior eficiência nos portos e aduanas, com medidas para "melhorar o ambiente de negócios" e "estimular a vitalidade comercial", reduzindo o impacto de "choques externos".

A China também pretende "aprofundar intercâmbios internacionais", harmonizar regras e expandir seu "círculo de amigos" por meio de parcerias econômicas.