Estudante mata colega e deixa outros três feridos em ataque na França

Um estudante do Ensino Médio matou um colega de classe e feriu outros três com uma faca nesta quinta-feira (24) em uma escola em Nantes, oeste da França, disse à AFP uma fonte próxima ao caso.

Nenhum detalhe foi fornecido imediatamente sobre o gênero ou a idade das vítimas.

Os fatos ocorreram por volta das 12h30 locais (7h30 em Brasília). O aluno atacou quatro colegas e depois foi dominado por professores.

O autor é um estudante que, por razões desconhecidas, entrou em duas salas de aula e atacou as vítimas, acrescentou a fonte.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, e a ministra da Educação, Élisabeth Borne, indicaram na rede social X que visitariam o centro de ensino.

Nos últimos meses, ocorreram vários incidentes envolvendo alunos do Ensino Médio na França que empunhavam facas dentro ou perto de escolas, mas, mesmo assim, os assassinatos no ambiente escolar não são comuns.

Recentemente, a ministra da Educação anunciou que planeja endurecer as regras para alunos em posse de arma branca nas escolas.

No final de março, os ministérios da Educação e do Interior solicitaram "verificações aleatórias nos arredores dos estabelecimentos escolares" até o final do ano letivo, no início de julho.

Em fevereiro de 2023, um estudante do Ensino Médio esfaqueou seu professor com uma faca de cozinha em uma escola particular em Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste do país.