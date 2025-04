Diretor do Fed diz que incerteza sobre tarifas prevalecerá até julho, informa Bloomberg

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta quinta-feira que só na segunda metade do ano o banco central dos Estados Unidos terá alguma clareza sobre como as tarifas estão afetando a economia, sugerindo que não vê necessidade iminente de alterar a atual configuração da política monetária.

Com o adiamento de algumas das maiores tarifas até julho, "não acho que veremos o suficiente acontecer nos dados reais nos próximos meses, até passarmos de julho", disse Waller em uma entrevista à Bloomberg.

"Quando chegarmos à segunda metade do ano, acho que começaremos a ter melhores ideias sobre o que acontecerá com o mundo tarifário que o governo (do presidente Donald Trump) está considerando."

