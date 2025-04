Venda de aço plano por distribuidores no Brasil sobe 7% em março, diz Inda

SÃO PAULO (Reuters) - Os distribuidores de aços planos do Brasil elevaram as vendas em 7,1% em março sobre o mesmo mês do ano passado, para 331,7 mil toneladas, informou a entidade que representa o setor no país, Inda, nesta quinta-feira.

A expectativa da entidade é que em abril, as vendas recuem 4%, para 318,4 mil toneladas.

O setor terminou março com estoques de 1,06 milhão de toneladas, um crescimento de 17,2% sobre um ano antes e equivalente a 3,2 meses de comercialização, nível considerado elevado pela entidade.

(Por Alberto Alerigi Jr.)